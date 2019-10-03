Каким будет курс доллара в октябре: свежий прогноз 03.10.2019 13:46 Несмотря на то, что в сентябре гривня укрепилась к доллару США на 3,1%, на безналичном рынке (в среднем до 24,38 грн) и на 4% на наличном рынке (до 24,28 грн), с приходом октября курс доллара рванул ... подробнее →

Звонок Трампа Зеленскому: Белый дом скрыл часть разговора от Конгресса - детали заговора 03.10.2019 13:20 Около двух третьих разговора между Трампом и Зеленским от 25 июля так и не были опубликованы и не попали в Конгресс. Полный разговор длился около 30 минут, а в расшифровке оказалось лишь 10. Об ... подробнее →