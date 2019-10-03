Под Радой вспыхнул митинг, но не из-за «Штайнмайера». ФОТО03.10.2019 14:00
Под зданием Верховной Рады в четверг, 3 октября, проходит акция протеста против продажи земли иностранцам, сообщает 112 Украина. В митинге принимают участие аграрии, представители общин и другие ... подробнее →
Каким будет курс доллара в октябре: свежий прогноз03.10.2019 13:46
Несмотря на то, что в сентябре гривня укрепилась к доллару США на 3,1%, на безналичном рынке (в среднем до 24,38 грн) и на 4% на наличном рынке (до 24,28 грн), с приходом октября курс доллара рванул ... подробнее →
Вышел первый трейлер украинской патриотической комедии "Наши котики" (ВИДЕО)03.10.2019 13:30
Создатели патриотической неполиткорректной комедии "Наши котики" опубликовали первый трейлер ленты, сообщает телеканал 112 Украина . События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы ... подробнее →
Звонок Трампа Зеленскому: Белый дом скрыл часть разговора от Конгресса - детали заговора03.10.2019 13:20
Около двух третьих разговора между Трампом и Зеленским от 25 июля так и не были опубликованы и не попали в Конгресс. Полный разговор длился около 30 минут, а в расшифровке оказалось лишь 10. Об ... подробнее →
Шокин заявил, что остановил расследование по делу сына Байдена из-за давления Вашингтона03.10.2019 13:02
Бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин заявил, что был вынужден остановить расследование по делу компании «Бурисма», членом совета директоров которой был сын Джо Байдена — Хантер, из-за давления со стороны США. Об этом Шокин ... подробнее →
Протестующие на Майдане выдвинули свои требования к нынешней власти03.10.2019 12:45
Активисты, вышедшие на Майдан Независимости, выдвинули свои требования к новой власти. В частности, они требуют запретить любые ограничения суверенитета и национального законодательства на отдельных ... подробнее →
Дожди и похолодание: осторожно, погода готовит удар03.10.2019 12:30
Синоптик рассказала о неоднородной погоде по всей территории Украины в ближайшие время В Украину придет существенное повышение температуры воздуха, но ненадолго, об этом сообщает в Фейсбук ... подробнее →
Microsoft представила конкурента AirPods03.10.2019 12:16
Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке представила свои первые беспроводные наушники Surface Earbuds, чтобы конкурировать с AirPods от Apple, сообщает hi-Tech.ua . Новый аксессуар ... подробнее →
Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все03.10.2019 12:00
Курс доллара в Украине рекордно подскочил в начале октября Эксперты рассказали, что произошло, и чего ждать украинцам дальше, пишет Obozrevatel . Главных причин падения гривны ... подробнее →
Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день03.10.2019 11:44
3 октября православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта. Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления ... подробнее →
Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»03.10.2019 11:30
Главари «ДНР» заявили, что жители подконтрольной им территории смогут и в дальнейшем получать местную пенсию по украинским паспортам. Об этом сообщила так называемый председатель ... подробнее →
Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»03.10.2019 11:12
Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание так называемой формулы Штайнмайера как части мирного урегулирования на Донбассе. Государственный министр Британии по вопросам ... подробнее →
Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера"03.10.2019 10:55
Российско-террористические войска значительно усилили обстрелы на оккупированном Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера", разжигая бои и наступая на ВСУ по всей линии фронта. За ... подробнее →
Трамп скрепя сердце разблокировал военную помощь Украине03.10.2019 10:39
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 2 октября, что разблокировал военную помощь Украине. Причиной тому стали просьбы американского сенатора-республиканца Роба Портмана и других законодателей, ... подробнее →
В Кремле требуют закрепить особый статус для Донбасса в Конституции03.10.2019 10:20
Кремль продолжает настаивать на том, чтобы особый статус Донбасса был прописан в Конституции Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Российский министр отметил, что формула ... подробнее →
Майдан против Зеленского: планы президента рассекретили, «переиграет всех»03.10.2019 10:00
Президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что главной задачей для него является решение вопроса войны с Российской Федерацией. И он готов идти на риск, теряя собственный рейтинг и репутацию, дабы ... подробнее →
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