Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры

03.10.2019 20:00

Отопительный сезон 2019/2020 в Украине начнется вовремя для всех городов и начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, ... подробнее →

Министр Зеленского рассказал, сколько еще будет продолжаться война

03.10.2019 19:48

Вадим Пристайко, Министр иностранных дел Украины, рассказал о планах президента Владимира Зеленского относительно окончания войны на Донбассе. Так, Пристайко отметил, что Владимир Зеленский установил срок разрешения ситуации в пол года. Для того, чтобы ... подробнее →

Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение

03.10.2019 19:30

Виктор Небоженко отметил, общаясь с журналистами издания Новости Украины – From-UA, что нынешние акции протеста теоретически могут превратиться в новый Майдан. Однако при этом политолог, ... подробнее →

Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка

03.10.2019 19:16

Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО после неожиданного  увольнения Алексея Данилюка Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавим Алексей Данилов. Как ... подробнее →

Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах

03.10.2019 18:48

Заявление биохимика Шейна Эллисона: «Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить население. Помните, что мы разрабатываем препараты для устранения симптомов. Мы не ... подробнее →

Как употреблять алкоголь и избежать похмелья

03.10.2019 18:26

Как избежать неприятного состояния. Похмелье – очень неприятное состояние, которое выбивает из колеи. Случается оно из-за отравления веществами, которые возникают в результате расщепления ... подробнее →

Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией

03.10.2019 17:55

Президент Украины Владимир Зеленский не будет предоставлять отчет о переговорах с Россией на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан ... подробнее →

Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео

03.10.2019 17:39

Пятый президент Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отрицательно прокомментировал действия новой команды Владимира Зеленского в отношении реформы децентрализации. Журналисты встретились в ... подробнее →

Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих

03.10.2019 17:15

В Одесской области начались ракетные испытания. Как сообщает  ТСН  , ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря. Напомним, тестирование ракетных ... подробнее →

Осенний призыв в ВСУ: в штабе рассказали, кто попадает в зону ООС

03.10.2019 16:42

Призывники и военные, проходящие срочную службу, не привлекаются к выполнению задач в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе Оперативного командования "Север", ... подробнее →

В Мариуполе на предприятии Ахметова произошел несчастный случай: есть жертвы

03.10.2019 16:15

Сегодня ночью в Мариуполе Донецкой области на металлургическом комбинате ММК им. Ильича произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий и один получил травмы. Об этом изданию ... подробнее →

Зеленский может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на то, что у его политической силы там большинство - мнение

03.10.2019 16:01

Михаил Цимбалюк напомнил в интервью изданию Гордон, что  Владимир Зеленский  предупредил Раду 9-го созыва - у него уже есть опыт роспуска парламента. При этом нардеп от ... подробнее →

Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина

03.10.2019 15:40

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков в комментарии пропагандистскому каналу «Рой-ТВ» поделился своим видением того, как будет действовать выполнение ... подробнее →

Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"

03.10.2019 15:30

В "ДНР" с 4 октября начнут масштабный ремонт дорог на подъездах к пункту пропуска «Горловка» на границе с подконтрольной Украине территории, сообщает CXID.info . По данным ведомства, ... подробнее →

Кабмин: Полиция не будет штрафовать владельцев евроблях

03.10.2019 15:20

Кабмин принял решение не штрафовать владельцев евроблях, пока ситуация не будет разрешена корректно. «Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не найдем ... подробнее →

У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину

03.10.2019 15:05

В команде президента Владимира Зеленского просчитывают варианты сооружения стены на Донбассе по линии разграничения, пытаясь отрезать оккупированные Россией территории на Востоке страны. Об ... подробнее →

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