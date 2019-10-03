Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО после неожиданного увольнения Алексея Данилюка Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавим Алексей Данилов. Как ... подробнее →

Виктор Небоженко отметил, общаясь с журналистами издания Новости Украины – From-UA, что нынешние акции протеста теоретически могут превратиться в новый Майдан. Однако при этом политолог, ... подробнее →

Вадим Пристайко, Министр иностранных дел Украины, рассказал о планах президента Владимира Зеленского относительно окончания войны на Донбассе. Так, Пристайко отметил, что Владимир Зеленский установил срок разрешения ситуации в пол года. Для того, чтобы ... подробнее →

Отопительный сезон 2019/2020 в Украине начнется вовремя для всех городов и начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, ... подробнее →

Пятый президент Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отрицательно прокомментировал действия новой команды Владимира Зеленского в отношении реформы децентрализации. Журналисты встретились в ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский не будет предоставлять отчет о переговорах с Россией на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан ... подробнее →

Как избежать неприятного состояния. Похмелье – очень неприятное состояние, которое выбивает из колеи. Случается оно из-за отравления веществами, которые возникают в результате расщепления ... подробнее →

Заявление биохимика Шейна Эллисона: «Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить население. Помните, что мы разрабатываем препараты для устранения симптомов. Мы не ... подробнее →