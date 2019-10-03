Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры03.10.2019 20:00
Отопительный сезон 2019/2020 в Украине начнется вовремя для всех городов и начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, ... подробнее →
Министр Зеленского рассказал, сколько еще будет продолжаться война03.10.2019 19:48
Вадим Пристайко, Министр иностранных дел Украины, рассказал о планах президента Владимира Зеленского относительно окончания войны на Донбассе. Так, Пристайко отметил, что Владимир Зеленский установил срок разрешения ситуации в пол года. Для того, чтобы ... подробнее →
Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение03.10.2019 19:30
Виктор Небоженко отметил, общаясь с журналистами издания Новости Украины – From-UA, что нынешние акции протеста теоретически могут превратиться в новый Майдан. Однако при этом политолог, ... подробнее →
Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка03.10.2019 19:16
Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО после неожиданного увольнения Алексея Данилюка Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавим Алексей Данилов. Как ... подробнее →
Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах03.10.2019 18:48
Заявление биохимика Шейна Эллисона: «Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить население. Помните, что мы разрабатываем препараты для устранения симптомов. Мы не ... подробнее →
Как употреблять алкоголь и избежать похмелья03.10.2019 18:26
Как избежать неприятного состояния. Похмелье – очень неприятное состояние, которое выбивает из колеи. Случается оно из-за отравления веществами, которые возникают в результате расщепления ... подробнее →
Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией03.10.2019 17:55
Президент Украины Владимир Зеленский не будет предоставлять отчет о переговорах с Россией на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан ... подробнее →
Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео03.10.2019 17:39
Пятый президент Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отрицательно прокомментировал действия новой команды Владимира Зеленского в отношении реформы децентрализации. Журналисты встретились в ... подробнее →
Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих03.10.2019 17:15
В Одесской области начались ракетные испытания. Как сообщает ТСН , ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря. Напомним, тестирование ракетных ... подробнее →
Осенний призыв в ВСУ: в штабе рассказали, кто попадает в зону ООС03.10.2019 16:42
Призывники и военные, проходящие срочную службу, не привлекаются к выполнению задач в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе Оперативного командования "Север", ... подробнее →
В Мариуполе на предприятии Ахметова произошел несчастный случай: есть жертвы03.10.2019 16:15
Сегодня ночью в Мариуполе Донецкой области на металлургическом комбинате ММК им. Ильича произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий и один получил травмы. Об этом изданию ... подробнее →
Зеленский может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на то, что у его политической силы там большинство - мнение03.10.2019 16:01
Михаил Цимбалюк напомнил в интервью изданию Гордон, что Владимир Зеленский предупредил Раду 9-го созыва - у него уже есть опыт роспуска парламента. При этом нардеп от ... подробнее →
Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина03.10.2019 15:40
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков в комментарии пропагандистскому каналу «Рой-ТВ» поделился своим видением того, как будет действовать выполнение ... подробнее →
Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"03.10.2019 15:30
В "ДНР" с 4 октября начнут масштабный ремонт дорог на подъездах к пункту пропуска «Горловка» на границе с подконтрольной Украине территории, сообщает CXID.info . По данным ведомства, ... подробнее →
Кабмин: Полиция не будет штрафовать владельцев евроблях03.10.2019 15:20
Кабмин принял решение не штрафовать владельцев евроблях, пока ситуация не будет разрешена корректно. «Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не найдем ... подробнее →
У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину03.10.2019 15:05
В команде президента Владимира Зеленского просчитывают варианты сооружения стены на Донбассе по линии разграничения, пытаясь отрезать оккупированные Россией территории на Востоке страны. Об ... подробнее →
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