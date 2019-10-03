Украинцы смогут оплатить покупки с помощью кольца

03.10.2019 09:09

Ощадбанк планирует начать выпуск NFC-колец, которыми можно будет воспользоваться для оплаты в POS-терминалах. Известно, что 86% всех терминалов поддерживают данный способ оплаты Кольцо будет ... подробнее →

УАФ аннулировала 2748 билетов на матч Украина – Португалия

03.10.2019 09:00

Украинская ассоциация футбола провела проверку и аннулировала 2748 билетов на матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия, приобретенных у перекупщиков. Они вернулись в свободную продажу, ... подробнее →

«Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»

03.10.2019 08:46

Так называемые «чиновники», приближенные к главарю донецких террористов Денису Пушилину, заявили, что с 2020 года в террористической «республике» будут тщаетльно проверять ... подробнее →

От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес

03.10.2019 08:30

В то время как определенные продукты питания ускоряют метаболизм и помогают в борьбе с лишним весом, существует и пища, которая производит противоположный эффект. Диетологи из Франции назвали ... подробнее →

Субсидии для счастливчиков: в Кабмине рассказали, кому достанется льгота

03.10.2019 08:15

Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий ... подробнее →

Катастрофа Боинга на Донбассе: власти Нидерландов внезапно выступили против Украины

03.10.2019 08:00

​Палата представителей парламента Голландии заявляет о необходимости начать расследование о роли официального Киева в катастрофе Боинга малайзийских авиалиний в 2014 году на Донбассе. Об ... подробнее →

Путин выдвинул Зеленскому условие и поразил украинцев заявлением: «Скажу по-секрету»

03.10.2019 07:43

Владимир Путин  рассказал о том, каких действий ждет от Владимира Зеленского на посту президента Украины Как сообщает  Politeka , президент РФ прокомментировал ситуацию в Украине в ... подробнее →

Переход на зимнее время: украинцев удивили решением

03.10.2019 07:32

В правительстве анонсировали перевод стрелок часов в текущем году на час назад 27 октября. Соответствующий документ был подписан Тарасом Качкой, заместителем министра экономического развития и ... подробнее →

Зеленский рассказал, что на самом деле будет с Крымом и Донбассом

03.10.2019 07:10

Гарант Конституции Украины  Владимир Зеленский  выступил с инициативой создания концепции переходного правосудия для Востока украинского государства, а также стратегии деоккупации Крыма и ... подробнее →

Показано c 1 по 9 (из 9 новостей)

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх