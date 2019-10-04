В Кабмине назвали сроки старта отопительного сезона 04.10.2019 09:19 Власть по регионам готова начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября, они технически готовы к отопительному сезону. Об этом сказала министр ... подробнее →

Курс валют на 4 октября: снижение гривны резко замедлилось 04.10.2019 09:03 Курс доллара на межбанке в продаже упал на 31 копейку – до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке понизился на 33 копейки – 24,57 гривен за доллар. Национальный банк Украины на пятницу, ... подробнее →