В Кабмине назвали сроки старта отопительного сезона

04.10.2019 09:19

Власть по регионам готова начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября, они технически готовы к отопительному сезону. Об этом сказала министр ... подробнее →

Курс валют на 4 октября: снижение гривны резко замедлилось

04.10.2019 09:03

Курс доллара на межбанке в продаже упал на 31 копейку – до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке понизился на 33 копейки – 24,57 гривен за доллар. Национальный банк Украины на пятницу, ... подробнее →

"Динамо" и "Александрия" заработали по очку в Лиге Европы

04.10.2019 08:50

"Александрия" сыграла в результативную ничью с бельгийским "Гентом" в матче 2 тура группового раунда Лиги Европы. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1, сообщает РБК-Украина . ... подробнее →

Притула после долгого молчания написал гневный пост

04.10.2019 08:39

Известный украинский шоумен, волонтер Сергей Притула был возмущен историей, которая произошла на одном из полигонов Вооруженных сил Украины. Он выступил с гневным заявлением. Громкий пост о ... подробнее →

В Чили с неба упали пылающие объекты

04.10.2019 08:25

Нечто распалось на несколько частей. На территории Чили упали несколько пылающих объектов, которые распались из единого целого, проходя плотные слои атмосферы. Ученые говорят, что это не ... подробнее →

Нардеп вдохновил Супрун на пост о мастурбации

04.10.2019 08:01

Бывшая глава Минздрава подчеркнула, что мастурбация необходима для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения в случае отсутствия постоянного партнера. ... подробнее →

Украинский парламент отменил закон о химической кастрации педофилов

04.10.2019 07:38

Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов. Украинский парламент отклонил законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, – Ред.) об ответственности за педофилию, ... подробнее →

В ОРДО несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела

04.10.2019 07:20

В результате обстрела два неподконтрольной Украине населенных пункта ДНР остались без света. Об этом сегодня сообщили в так называемом «представительстве ДНР» в Совместном центре по ... подробнее →

«Этого нельзя делать»: Данилюк предостерегает Украину от разведения войск на Донбассе

04.10.2019 07:05

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк незадолго до своей отставки посетил зону боевых действий на Донбассе. Как информирует  replyua.net  со ... подробнее →

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