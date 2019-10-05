Комаровский рассказал о своих отношениях с Зеленским 05.10.2019 21:56 Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о людях, которые стараются очернить его в глазах президента Украины Владимира Зеленского, пишет from-ua. Об этом он сообщил в интервью журналистам. Комаровский также подчеркнул, что возлагает на ... подробнее →

Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры в жилых районах Кадиевки 05.10.2019 21:31 Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Кадиевке размещают бронетранспортеры в жилых районах города, а тяжелое вооружение не отводят в места хранения. Вот что ... подробнее →