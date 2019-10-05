В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии05.10.2019 22:34
В субботу, 5 октября в Марьинке (Донецкая область) прогремел взрыв в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина, пишет Факты . Как сообщили в Донецком областном главке ... подробнее →
Ночью в районе н.п. Маныч и Черемшино на границе с РФ замечены грузовики05.10.2019 22:12
На временно оккупированных территориях Донбасса на границе с РФ, в ночное время, в районе н.п. Маныч и Черемшино были замечены грузовики. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
Комаровский рассказал о своих отношениях с Зеленским05.10.2019 21:56
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о людях, которые стараются очернить его в глазах президента Украины Владимира Зеленского, пишет from-ua. Об этом он сообщил в интервью журналистам. Комаровский также подчеркнул, что возлагает на ... подробнее →
Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры в жилых районах Кадиевки05.10.2019 21:31
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Кадиевке размещают бронетранспортеры в жилых районах города, а тяжелое вооружение не отводят в места хранения. Вот что ... подробнее →
На глазах у сына: в Киеве женщина совершила суицид05.10.2019 21:08
В субботу, 5 октября, в Киеве пожилая женщина выбросилась из окна 4 этажа многоэтажного дома и погибла, пишет from-ua . Сегодняшний инцидент произошел на Березняках около 10:20 утра. Как сообщает ... подробнее →
Пашинский потроллил Портнова: ты меня искал, так я тут, вот мой адрес05.10.2019 20:51
В социальных сетях уже второй день продолжается "война" между адвокатом Андреем Портовым и подозреваемым в нанесении телесных повреждений бывшем депутате Верховной Рады Сергеем Пашинским. История с ... подробнее →
В Британии перевернулся двухэтажный автобус, есть пострадавшие05.10.2019 20:28
В полиции заявили, что один человек получил серьезные травмы, а более десятка других получили травмы различной степени тяжести. Двухэтажный автобус перевернулся в английском графстве Девон на ... подробнее →
Судно с моряками из Украины ушло на дно, известны их последние слова05.10.2019 20:09
В СМИ попали последние слова моряков с затонувшего судна Bourbon Rode С того момента, как в водах Атлантического океана затонул во время шторма буксир Bourbon Rode, прошло уже больше недели. Из 14 ... подробнее →
В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке05.10.2019 19:51
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют последствия боевых действий на линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в отчете Миссии, пишут Донецкие новости . Так, ... подробнее →
Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака05.10.2019 19:32
В списке значатся семена чиа, в состав которых входят кемпферол. Учитывая рост числа больных раком, нельзя недооценивать роль профилактики злокачественных новообразований. С целью предотвращения ... подробнее →
В ОРДО призвали «не верить» данным украинских СМИ о ситуации на ЕМЗ05.10.2019 19:07
Представитель ОРДО Владислав Бриг на своей странице в соцсети опубликовал информацию о ситуации на «национализированном» НВФ «Енакиевском металлургическом заводе». По его ... подробнее →
Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака05.10.2019 18:53
Воскресенье, 6 октября, — день, когда не стоит тратить много сил на быт, лучше отдохнуть. А « ФАКТЫ » предлагают гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака. Овен Овнам захочется ... подробнее →
Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака05.10.2019 18:33
Как известно, наша жизнь состоит из темных и светлых пятен или полос, как говорят некоторые, они чередуются или идут друг за другом, пишет Куб. Бывает так, что темное пятно судьбы затягивается и ... подробнее →
Ученые предупредили об опасности употребления куркумы05.10.2019 18:03
Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что производители могут добавлять в куркуму свинцовый аромат, оказывающий нейротоксическое воздействие на организм, пишет esoreiter. По мнению ... подробнее →
Пристайко заявил о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО05.10.2019 17:37
Глава МИД Украины Вадим Пристайко допускает восстановление железнодорожного сообщения с неподконтрольными украинским властям районам Донбасса. Об этом Пристайко заявил в эфире программы ... подробнее →
"Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину05.10.2019 17:16
Кремль активно готовит население РФ и Донбасса к тому, что "Л/ДНР" прекратят свое существование, а оккупированные территории вернутся в Украину. Пропагандисты России синхронно подают этот сценарий ... подробнее →
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