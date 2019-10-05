Синоптики уточнили, когда в Украину придут холода

05.10.2019 14:47

В понедельник, 7 октября, украинцев ожидают заморозки и снижение температуры. По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе ... подробнее →

Как «волгоградские старатели» на Донбассе отходы поедают

05.10.2019 14:28

Последние годы мариупольцы страдают от зловоний, распространяющихся от иловых отстойников. Решение проблемы - в строительстве новой станции очистки сточных вод. Это дорогостоящий финансовый проект, ... подробнее →

Российский блогер: Алла Пугачева мертва

05.10.2019 14:09

В России блогер Гоген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в том, что Примадонна — «настоящая». «Аллы Борисовны уже нет в живых»,— озвучил он свое ... подробнее →

В России назвали самого вероятного преемника Путина

05.10.2019 13:48

Наиболее вероятным кандидатом на пост президента России в случае смены власти является нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил российский политолог Владимир Соловей, пишет ... подробнее →

«Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов

05.10.2019 13:33

Сегодня, пятого октября на территории временно оккупированного террористами «Донецкой народной республики» города Донецка после шести часов утра начали раздаваться мощные залпы тяжелого ... подробнее →

Во Львове шахматист убил молотком соперника, который у него выигрывал. ВИДЕО

05.10.2019 13:10

В одном из домой Львова нашли мертвого мужчину. По данным полицейских, погибшим оказался 82-летний пенсионер. Он более недели пролежал мертвым в луже крови. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет ... подробнее →

«На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО

05.10.2019 12:46

Сегодня утром на пунктах пропуска, находящихся под контролем членов НВФ на отдельных блокпостах собрались большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс. По словам ... подробнее →

"Что с нами будет?" – жители Луганщины умоляют ВСУ не покидать их

05.10.2019 12:20

На украинской территории, примыкающей к линии разграничения, начинается паника. Люди не знают, что их ждет после отвода украинских войск, когда их фактически оставят абсолютно беззащитными перед ... подробнее →

Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов

05.10.2019 12:00

Это распространенная проблема. Лимфоузлы или лимфатические железы – это небольшие органы иммунной системы, которые есть на шее, под мышками, в паху и других областях. Их задача – ... подробнее →

«Власти контролируют ситуацию»: Аналитик рассказал о резком падении курса гривны

05.10.2019 11:44

В последние дни курс украинской гривны резко снизился, и ситуацию прокомментировал известный аналитик Сергей Фурса. Как передает  replyua.net  со ссылкой на 24 канал, финансовый ... подробнее →

США отменили визы для граждан Польши

05.10.2019 11:20

Теперь граждане Польши смогут посещать США до 90 дней без визы Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене ... подробнее →

У Зеленского рассказали, когда оккупанты уйдут с Донбасса: «Об этом должны знать все»

05.10.2019 11:08

Министр иностранных дел Украины  Вадим Пристайко  озвучил условия для разведения сил на Донбассе,   Об этом он рассказал в эфире «Свободы слова с Савиком Шустером», передает  Politeka . (чтобы посмотреть видео ... подробнее →

Герус рассказал когда украинцы смогут экономить на коммунальных услугах

05.10.2019 10:44

Украинская семья сможет экономить услугах ЖКХ до 8−10 тысяч гривен в год при условии улучшения энергоэффективности в следующие 5 лет. Об этом заявил представитель президента в правительстве, глава комитета Верховной Рады по вопросам ... подробнее →

Работа пунктов пропуска ,КПВВ " Гнутово"

05.10.2019 10:26

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество ... подробнее →

Кабмин утвердил план приватизации 800 госпредприятий

05.10.2019 10:01

  В Министерстве экономики утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий . Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. В пятницу, ... подробнее →

7 октября в Украине похолодает, на западе возможен мокрый снег – синоптик

05.10.2019 09:40

Синоптик Наталья Диденко заверила, что после похолодания, которое ожидается в начале следующей недели в Украине, "еще будет потепление".   7 октября в Украине усилится похолодание. Об этом 4 ... подробнее →

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