Наиболее вероятным кандидатом на пост президента России в случае смены власти является нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил российский политолог Владимир Соловей, пишет ... подробнее →

В России блогер Гоген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в том, что Примадонна — «настоящая». «Аллы Борисовны уже нет в живых»,— озвучил он свое ... подробнее →

Последние годы мариупольцы страдают от зловоний, распространяющихся от иловых отстойников. Решение проблемы - в строительстве новой станции очистки сточных вод. Это дорогостоящий финансовый проект, ... подробнее →

В понедельник, 7 октября, украинцев ожидают заморозки и снижение температуры. По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе ... подробнее →