Банковая в огне: митинг в Киеве перерастает в бунт 06.10.2019 22:31 На разных центральных улицах Киева сегодня, в субботу шестого октября, проводятся массовые протесты и митинги. Есть основания полагать, что их устроил Порошенко, так как сам уже успел засветиться. Он стоял в центре Майдана и агитировал народ петь вместе гимн ... подробнее →