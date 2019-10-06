Банковая в огне: митинг в Киеве перерастает в бунт06.10.2019 22:31
На разных центральных улицах Киева сегодня, в субботу шестого октября, проводятся массовые протесты и митинги. Есть основания полагать, что их устроил Порошенко, так как сам уже успел засветиться. Он стоял в центре Майдана и агитировал народ петь вместе гимн ... подробнее →
Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму06.10.2019 22:07
Украинские синоптики обещают, что зима 2019-2020 заставит нас померзнуть. По их прогнозам, особенно холодными выдадутся январь и февраль, пишет from-ua. Как сообщает портал, зимой температура ... подробнее →
«Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться»: Кравец рассказала, что Зеленский проверяет все тексты сценариев в «Квартале 95»06.10.2019 21:40
Актриса студии «Квартал 95», а также участница шоу «Танці з зірками» Елена Кравец в интервью программы «Світське життя» с Катей Осадчей рассказал об отношениях с ... подробнее →
Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено»06.10.2019 21:15
За ночь субботы потери НВФ «ДНР» якобы составили 5 человек погибшими и 5 человек ранеными. Об этом на своей странице в ВК сообщил командир разведроты группировки «ДНР», ... подробнее →
Встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва: источник назвал, чем Украина сильно разозлила Москву06.10.2019 20:51
Встреча "Нормандской четверки" между лидерами Украины, России, Германии и Франции находится под угрозой срыва. Причиной является процесс разведения сил в поселках Золотое и Петровское. Об этом ... подробнее →
Названа главная опасность наращивания ресниц06.10.2019 20:25
Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет на красоту и здоровье, передает Хроника.инфо. Об этом рассказала ... подробнее →
Скандал разгорелся как пожар: Богдан слил в Сеть расценки на участие в Вече06.10.2019 20:05
Недавно Украина погода текст формулы Штайнмайера, которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Кто поддерживает такое решение, однако кто-то категорически против. Так, под администрацией ... подробнее →
"Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО06.10.2019 19:35
Добровольцы украинской армии уже прибыли в населенный пункт Золотое на Луганщине и заявляют о готовности с оружием в руках препятствовать переходу освобожденного от российских оккупантов поселка под ... подробнее →
«Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов06.10.2019 19:12
Сегодня в неподконтрольном правительству Украины Донецке состоялся юбилейный пленум «компартии ДНР». Об этом на своей странице в соцсети рассказал член НВФ и «компартии ДНР», ... подробнее →
Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения06.10.2019 18:38
Команда специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проводит наблюдение за ситуацией в районе участков разведения сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.). Об этом ... подробнее →
Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака06.10.2019 18:14
Если любой желающий захочет узнать свой настоящий знак Зодиака, то первой реакцией может быть шок, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк, пишет from-ua. Она напомнила, что в Индии в 3 ... подробнее →
Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки06.10.2019 17:50
Один из районов Макеевки Донецкой области, находящейся под контролем «ДНР», буквально завален мусором. Соответствующее фото опубликовали местные жители в соцсети, пишет ДонПресс. ... подробнее →
«Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов06.10.2019 17:16
Перевозчики из Донецка, которые осуществляют перевозку людей из оккупированных территорий Донбасса в Украину, начали бунт и даже прибегли к теракту в Макеевке. Таким образом они выразили свой протест ... подробнее →
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву06.10.2019 16:57
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прибыла на форум «Диалог Форт-Росс». Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет ... подробнее →
"В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин06.10.2019 16:34
Отведение войск по скандальной "формуле Штайнмайера" имеет весьма неприятный нюанс для России и ее гибридной армии на Донбассе. О нем рассказал командир 46-го батальона спецназначения Нацгвардии ... подробнее →
14-летняя девочка погибла при взрыве смартфона, который оставила заряжаться на ночь06.10.2019 16:10
В Казахстане, в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, произошла страшная трагедия. Как сообщают Факты ,14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы уснула ночью с включенным на зарядку ... подробнее →
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