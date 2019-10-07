Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть07.10.2019 22:25
Вкусно и полезно. Существуют напитки, которые помогают наращивать мышечную массу, стабилизировать уровень сахара в крови и благодаря этому стать стройнее. При регулярном их потреблении можно сбросить сразу несколько килограммов, передает Хроника.инфо со ... подробнее →
В ОРДО заявили об обострении на линии фронта07.10.2019 21:40
Главари ОРДО обвинили ВСУ в «обострении вооруженного конфликта» на Донбассе, в связи с которым был сорван отвод войск в районе Петровского и Золотого. Об этом заявил так назывемый ... подробнее →
В Украине могут перенести День независимости07.10.2019 21:25
Верховной Раде предлагают считать Днем независимости Украины 22 января 1918 года, а 24 августа 1991 года — Днем установления независимости. Соответствующий проект постановления за номером 2205 зарегистрировала народный депутат Украины (внефракционный) ... подробнее →
Что потянет за собой массовое закрытие школ в Украине07.10.2019 21:01
Закрытие «убыточных» школ будет иметь множество последствий для экономики и социальной сферы страны. Во-первых, это приведет к увольнениям педагогов, которые не смогут трудоустроиться по ... подробнее →
Назван самый вредный вид хлеба07.10.2019 20:40
Самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек. По ее словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. ... подробнее →
Пересчет зарплат в Украине: кому повезет получить 100 тысяч07.10.2019 20:20
В Украине зарплаты повышаются каждый месяц на 2-3%, практически всем сотрудникам и во всех регионах. Самую большую прибавку в 2019-м получили на промышленных предприятиях, а меньше всего - почтальоны ... подробнее →
"Кокаиновый скандал" с Натальей Бочкаревой: звезда внезапно исчезла из России07.10.2019 20:04
Из-за наркотического скандала, в котором замешана звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, ее подозревают в побеге из страны, ведь актрисе грозит немаленький срок. Артистка исчезла ... подробнее →
В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск07.10.2019 19:48
В полдень в среду, 9 октября, должен начаться процесс разведения войск в населенном пункте Золотое Луганской области. Как передает replyua.net , об этом сегодня сообщает телеканал «112 ... подробнее →
В «Слуге народа» предлагают ввести налог на обмен валют07.10.2019 19:30
Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предложил ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты. Соответствующий законопроект № 2208 от ... подробнее →
В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ07.10.2019 19:15
«Народная милиция», работающая в ОРЛО, предупреждает представителей незаконных вооруженных формирований о том, что руководство СБУ якобы намерено «выманивать» последних в ... подробнее →
Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания07.10.2019 19:03
Весь текущий год украинцы радовались сообщениям о снижении цены на голубое топливо, которая с начала года упала на 28%, пишет Обозреватель . Сейчас, с учетом налога и всех платежей, ... подробнее →
Астролог Росс назвал главных неудачников октября - достанется четырем знакам Зодиака07.10.2019 18:49
В октябре предстоят сложности на работе, в финансовых делах, во взаимоотношениях. Но особенно катастрофическим период будет для четырех знаков Зодиака. Кто-то из них может лишиться работы ... подробнее →
Клименко рассказал о кадровых чистках в Национальной полиции07.10.2019 18:28
Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым, и улучшать работу полиции. И особое место в ней отводит кадровой чистке. Об этом ... подробнее →
Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина07.10.2019 18:16
Проблема, которую нельзя игнорировать. Холестерин — это один из типов жира, который так или иначе присутствует во всех клетках нашего тела, и, следует отметить, что он необходим для корректной работы всех его систем, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»07.10.2019 18:00
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил собственный план касательно судьбы Донбасса Президент Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту ... подробнее →
«Слуги народа» меняют правила сдачи экзамена на водительские права: подробности07.10.2019 17:42
Садиться за руль учебного автомобиля украинцы смогут только после успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения. Такие инициативы содержит проект закона №2201, который 2 октября в ... подробнее →
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