Главная опасность наращивания ресниц 07.10.2019 15:03 Этой процедурой не стоит злоупотреблять. Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет ... подробнее →

Бесплатная коммуналка для пенсионеров: стоит ли ждать чуда 07.10.2019 14:00 В Украине приближается отопительный сезон. Это значит, что уже в следующем месяце украинцы получат повышенные коммунальные платежки с учетом счетов за батареи. Кроме того, как говорят эксперты, к ... подробнее →