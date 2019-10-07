В «Слуге народа» предлагают ввести налог на обмен валют

07.10.2019 19:30

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предложил ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты. Соответствующий законопроект № 2208 от ... подробнее →

В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ

07.10.2019 19:15

«Народная милиция», работающая в ОРЛО, предупреждает представителей незаконных вооруженных формирований о том, что руководство СБУ якобы намерено «выманивать» последних в ... подробнее →

Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания

07.10.2019 19:03

Весь текущий год украинцы радовались сообщениям о снижении цены на голубое топливо, которая с начала года упала на 28%, пишет  Обозреватель . Сейчас, с учетом налога и всех платежей, ... подробнее →

Астролог Росс назвал главных неудачников октября - достанется четырем знакам Зодиака

07.10.2019 18:49

В октябре предстоят сложности на работе, в финансовых делах, во взаимоотношениях. Но особенно катастрофическим период будет для четырех знаков Зодиака. Кто-то из них может лишиться работы ... подробнее →

Клименко рассказал о кадровых чистках в Национальной полиции

07.10.2019 18:28

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым, и улучшать работу полиции. И особое место в ней отводит кадровой чистке. Об этом ... подробнее →

Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина

07.10.2019 18:16

Проблема, которую нельзя игнорировать. Холестерин — это один из типов жира, который так или иначе присутствует во всех клетках нашего тела, и, следует отметить, что он необходим для корректной работы всех его систем, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»

07.10.2019 18:00

Президент Украины  Владимир Зеленский  озвучил собственный план касательно судьбы Донбасса Президент Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту ... подробнее →

«Слуги народа» меняют правила сдачи экзамена на водительские права: подробности

07.10.2019 17:42

Садиться за руль учебного автомобиля украинцы смогут только после успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения. Такие инициативы содержит проект закона №2201, который 2 октября в ... подробнее →

Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено

07.10.2019 17:20

Разведение сил на Донбассе, начало которого было запланировано не сегодня, 7 октября, откладывается в связи с обстрелом Петровского и Золотого со стороны НВФ. Об этом во время совместного ... подробнее →

Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году

07.10.2019 17:00

Глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что уже к Новому году оккупированные территории вернутся в состав украинского государства. Так пишет  ... подробнее →

Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения

07.10.2019 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в опубликованном ... подробнее →

НБУ снова укрепил гривну

07.10.2019 16:30

Национальный банк Украины на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривень за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют ... подробнее →

Украинцам разрешили не платить пеню за коммуналку

07.10.2019 16:20

Кабмин принял законопроект о защите прав потребителей тепла. Согласно нему, запрещено накладывать санкции если квитанция на оплату выслана менее, чем за 10 дней до крайнего срока. Вскоре будет ... подробнее →

РФ перебрасывает к границе с Украиной составы с военной техникой

07.10.2019 16:00

Россия проводит  масштабную переброску военной техники в направлении украинской границы . Перемещение тентованных камуфлированных грузовиков, автоцистерн и бронированной техники ... подробнее →

Синоптик рассказал, когда украинцам ждать тепла в октябре

07.10.2019 15:45

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в  Facebook  сообщила, что со среды, 9 октября, постепенно начнет теплеть. По ее словам, потепление начнется уже в среду, постепенно, не ... подробнее →

В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»

07.10.2019 15:30

С учетом перспективы разведения сил на Донбассе и имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в партии «Национальный корпус» решили установить свой пост в районе ... подробнее →

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