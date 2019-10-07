Бесплатная коммуналка для пенсионеров: стоит ли ждать чуда 07.10.2019 14:00 В Украине приближается отопительный сезон. Это значит, что уже в следующем месяце украинцы получат повышенные коммунальные платежки с учетом счетов за батареи. Кроме того, как говорят эксперты, к ... подробнее →

Глава Нацполиции озвучил главные условия для легализации оружия 07.10.2019 13:41 Новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua заявил, что легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий. По словам главы Нацполиции, после завершения ... подробнее →