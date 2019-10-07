Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что со среды, 9 октября, постепенно начнет теплеть. По ее словам, потепление начнется уже в среду, постепенно, не ... подробнее →

Кабмин принял законопроект о защите прав потребителей тепла. Согласно нему, запрещено накладывать санкции если квитанция на оплату выслана менее, чем за 10 дней до крайнего срока. Вскоре будет ... подробнее →

Национальный банк Украины на 7 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривень за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют ... подробнее →

Скандал с выдворением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины получил неожиданное продолжение Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры в Facebook Так, ... подробнее →

Отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия Как передает Politeka , c таким заявлением глава МИД Украины Вадим ... подробнее →

Этой процедурой не стоит злоупотреблять. Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет ... подробнее →

С учетом перспективы разведения сил на Донбассе и имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в партии «Национальный корпус» решили установить свой пост в районе ... подробнее →

Бесплатная коммуналка для пенсионеров: стоит ли ждать чуда 07.10.2019 14:00 В Украине приближается отопительный сезон. Это значит, что уже в следующем месяце украинцы получат повышенные коммунальные платежки с учетом счетов за батареи. Кроме того, как говорят эксперты, к ... подробнее →

Глава Нацполиции озвучил главные условия для легализации оружия 07.10.2019 13:41 Новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua заявил, что легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий. По словам главы Нацполиции, после завершения ... подробнее →

Госстандартов больше не будет: насколько качественной станет продукция 07.10.2019 13:30 Госстандарты исчезнут во всех сферах. Им на замену придут правила и нормы, которым производители должны следовать добровольно. По мнению нардепов, данная инициатива соответствует европейским нормам, ... подробнее →