В октябре предстоят сложности на работе, в финансовых делах, во взаимоотношениях. Но особенно катастрофическим период будет для четырех знаков Зодиака. Кто-то из них может лишиться работы ... подробнее →

Весь текущий год украинцы радовались сообщениям о снижении цены на голубое топливо, которая с начала года упала на 28%, пишет Обозреватель . Сейчас, с учетом налога и всех платежей, ... подробнее →

«Народная милиция», работающая в ОРЛО, предупреждает представителей незаконных вооруженных формирований о том, что руководство СБУ якобы намерено «выманивать» последних в ... подробнее →

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предложил ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты. Соответствующий законопроект № 2208 от ... подробнее →

Садиться за руль учебного автомобиля украинцы смогут только после успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения. Такие инициативы содержит проект закона №2201, который 2 октября в ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил собственный план касательно судьбы Донбасса Президент Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту ... подробнее →

Проблема, которую нельзя игнорировать. Холестерин — это один из типов жира, который так или иначе присутствует во всех клетках нашего тела, и, следует отметить, что он необходим для корректной работы всех его систем, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым, и улучшать работу полиции. И особое место в ней отводит кадровой чистке. Об этом ... подробнее →

Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено 07.10.2019 17:20 Разведение сил на Донбассе, начало которого было запланировано не сегодня, 7 октября, откладывается в связи с обстрелом Петровского и Золотого со стороны НВФ. Об этом во время совместного ... подробнее →

Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году 07.10.2019 17:00 Глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что уже к Новому году оккупированные территории вернутся в состав украинского государства. Так пишет ... подробнее →