Главная опасность наращивания ресниц07.10.2019 15:03
Этой процедурой не стоит злоупотреблять. Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет ... подробнее →
Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление07.10.2019 14:45
Отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия Как передает Politeka , c таким заявлением глава МИД Украины Вадим ... подробнее →
Похищение Саакашвили, в деле наметился серьезный поворот: срочное заявление прокуратуры07.10.2019 14:20
Скандал с выдворением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины получил неожиданное продолжение Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры в Facebook Так, ... подробнее →
Бесплатная коммуналка для пенсионеров: стоит ли ждать чуда07.10.2019 14:00
В Украине приближается отопительный сезон. Это значит, что уже в следующем месяце украинцы получат повышенные коммунальные платежки с учетом счетов за батареи. Кроме того, как говорят эксперты, к ... подробнее →
Глава Нацполиции озвучил главные условия для легализации оружия07.10.2019 13:41
Новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua заявил, что легализацию оружия возможно провести только после завершения боевых действий. По словам главы Нацполиции, после завершения ... подробнее →
Госстандартов больше не будет: насколько качественной станет продукция07.10.2019 13:30
Госстандарты исчезнут во всех сферах. Им на замену придут правила и нормы, которым производители должны следовать добровольно. По мнению нардепов, данная инициатива соответствует европейским нормам, ... подробнее →
Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе07.10.2019 13:15
Украинская армия не начнет отвод войск в районах населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе в понедельник, 7 октября. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко по итогам встречи ... подробнее →
Лукашенко после встречи с Зеленским неожиданно начал перебрасывать войска: «Хочет…»07.10.2019 13:05
В интернет-сети появились кадры, как Беларусь перебрасывает войска на границу с Украиной Как сообщает Politeka , об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. «Пока Лукашенко посещает Украину, где клянётся Зеленскому в братской любви и ... подробнее →
Конфликт на Донбассе: у Путина начали делать громкие заявления07.10.2019 12:43
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков после согласования трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе "формулы Штайнмайера" заявил, что шансы на ... подробнее →
Зеленского хотят свергнуть, готовят госпереворот: всплыли фатальные подробности07.10.2019 12:30
Окружение президента Владимира Зеленского активно готовится противостоять возможному госперевороту Об этом информирует Telegram-канал Легитимный . Сообщается, что для ... подробнее →
Спикер Рады обратился с важным заявлением после волны протестов в Киеве07.10.2019 12:15
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна «красная линия». Разумков заявил, что ключевым ... подробнее →
Ученые назвали самые безопасные страны на случай "конца света"07.10.2019 12:00
Австралия, Новая Зеландия и Исландия являются странами, наиболее пригодными для выживания в случае угрозы новой масштабной пандемии. К такому выводу пришли ученые из университета Отаго (Новая ... подробнее →
В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч07.10.2019 11:45
Необычный эпизод произошел в матче 23-го тура чемпионата Бразилии между Сан-Паулу и Форталезой. Игра была прервана из-за роя пчел, собравшихся на угловом флажке, сообщает football.ua . Защитник ... подробнее →
Зима близко: синоптики рассказали о погоде на неделю07.10.2019 11:31
После нескольких дней тепла и солнца в Украину пришло похолодание. Однако октябрь только начинается, и, возможно, еще надежда на теплые осенние дни? Сайт " Сегодня " узнал, какую погоду обещают ... подробнее →
Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам07.10.2019 11:15
Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал красные линии, которые власть не перешагнет при утверждении закона об особом статусе Донбасса Об этом он рассказал в интервью украинскому ... подробнее →
Восемь способов избавиться от осенней хандры07.10.2019 11:00
Советы от Анны Седоковой. Осень безусловно вдохновляет, но так же она будто высасывает все твои силы. — и привет, осенняя хандра. Лучший способ её избежать и не дать перейти в депрессию ... подробнее →
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