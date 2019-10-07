Весь текущий год украинцы радовались сообщениям о снижении цены на голубое топливо, которая с начала года упала на 28%, пишет Обозреватель . Сейчас, с учетом налога и всех платежей, ... подробнее →

«Народная милиция», работающая в ОРЛО, предупреждает представителей незаконных вооруженных формирований о том, что руководство СБУ якобы намерено «выманивать» последних в ... подробнее →

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предложил ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты. Соответствующий законопроект № 2208 от ... подробнее →

В полдень в среду, 9 октября, должен начаться процесс разведения войск в населенном пункте Золотое Луганской области. Как передает replyua.net , об этом сегодня сообщает телеканал «112 ... подробнее →

Клименко рассказал о кадровых чистках в Национальной полиции 07.10.2019 18:28 Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым, и улучшать работу полиции. И особое место в ней отводит кадровой чистке. Об этом ... подробнее →