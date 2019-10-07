После нескольких дней тепла и солнца в Украину пришло похолодание. Однако октябрь только начинается, и, возможно, еще надежда на теплые осенние дни? Сайт " Сегодня " узнал, какую погоду обещают ... подробнее →

Необычный эпизод произошел в матче 23-го тура чемпионата Бразилии между Сан-Паулу и Форталезой. Игра была прервана из-за роя пчел, собравшихся на угловом флажке, сообщает football.ua . Защитник ... подробнее →

Австралия, Новая Зеландия и Исландия являются странами, наиболее пригодными для выживания в случае угрозы новой масштабной пандемии. К такому выводу пришли ученые из университета Отаго (Новая ... подробнее →

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна «красная линия». Разумков заявил, что ключевым ... подробнее →

Восемь способов избавиться от осенней хандры 07.10.2019 11:00 Советы от Анны Седоковой. Осень безусловно вдохновляет, но так же она будто высасывает все твои силы. — и привет, осенняя хандра. Лучший способ её избежать и не дать перейти в депрессию ... подробнее →