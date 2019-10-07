Спикер Рады обратился с важным заявлением после волны протестов в Киеве07.10.2019 12:15
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна «красная линия». Разумков заявил, что ключевым ... подробнее →
Ученые назвали самые безопасные страны на случай "конца света"07.10.2019 12:00
Австралия, Новая Зеландия и Исландия являются странами, наиболее пригодными для выживания в случае угрозы новой масштабной пандемии. К такому выводу пришли ученые из университета Отаго (Новая ... подробнее →
В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч07.10.2019 11:45
Необычный эпизод произошел в матче 23-го тура чемпионата Бразилии между Сан-Паулу и Форталезой. Игра была прервана из-за роя пчел, собравшихся на угловом флажке, сообщает football.ua . Защитник ... подробнее →
Зима близко: синоптики рассказали о погоде на неделю07.10.2019 11:31
После нескольких дней тепла и солнца в Украину пришло похолодание. Однако октябрь только начинается, и, возможно, еще надежда на теплые осенние дни? Сайт " Сегодня " узнал, какую погоду обещают ... подробнее →
Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам07.10.2019 11:15
Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал красные линии, которые власть не перешагнет при утверждении закона об особом статусе Донбасса Об этом он рассказал в интервью украинскому ... подробнее →
Восемь способов избавиться от осенней хандры07.10.2019 11:00
Советы от Анны Седоковой. Осень безусловно вдохновляет, но так же она будто высасывает все твои силы. — и привет, осенняя хандра. Лучший способ её избежать и не дать перейти в депрессию ... подробнее →
Пиар не получился: таксист отказался вести Порошенко после вчерашнего вече в Киеве07.10.2019 10:45
По окончании вчера, 6 октября, акции «Нет капитуляции» в Киеве экс-гарант Конституции Петр Порошенко захотел отличиться и отправиться домой не на Mercedes, а на обычном такси, ... подробнее →
Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ07.10.2019 10:30
В Луганской области после разведения войск останутся сотрудники полиции. Речь идет о населенных пунктах Катериновке и Золотом-4. Как информирует replyua.net , более детально об этом на встрече с местными жителями сообщил замглавы Национальной полиции ... подробнее →
Война на Донбассе: боевики 25 раз обстреляли позиции ООС, есть погибшие07.10.2019 10:16
В прошедшие сутки боевики на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на ... подробнее →
Борис Гребенщиков даст концерт в одесском музее07.10.2019 10:00
14 октября в стенах Одесского музея западного и восточного искусства зазвучит музыка. Борис Гребенщиков даст внеочередной «Домашний концерт», а также ответит на вопросы гостей вечера, ... подробнее →
Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов07.10.2019 09:46
Токсины присутствуют повсюду, будь-то воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, или пища, которую мы едим. Даже смартфон "кишит" достаточным количеством болезнетворных бактерий. Токсины ... подробнее →
«Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать»: Разумков рассказал, когда это произойдет07.10.2019 09:30
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков во время своего интервью телеканалу «Украина» заявил, что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после того, как под контроль ... подробнее →
Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака07.10.2019 09:18
Добрый и открытый человек – редкость в наше время . Тот, кто поможет просто так, не ожидая выгоды. В астрологическом круге, только три знака зодиака добры от природы. Их душа переполнена ... подробнее →
Зимой цена на газ вырастет. Каких тарифов ожидать украинцам?07.10.2019 09:02
Цена на газ для украинского потребителя может начать расти уже в октябре, и к концу отопительного сезона потребителю придется платить 8,5 грн за м³ вместо 6 грн. Об этом пишет издание ... подробнее →
В Украине популярные лекарства попали под запрет07.10.2019 08:48
В Украине запретили сразу три популярных препарата. С начала октября 2019 года Гослекслужба издала ряд распоряжений о запрете реализации и использования лекарственных препаратов, передает ... подробнее →
Зеленский не сдержался и выдал правду о нашумевшем разговоре с Трампом: «На меня…»07.10.2019 08:30
Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что никакого давления со стороны президента США Дональда Трампа на него не было Об этом глава государства заявил 5 сентября в интервью ... подробнее →
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