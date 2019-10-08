МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации» 08.10.2019 14:02 МИД Российской Федерации негативно отреагировало на слова министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на ... подробнее →

В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции 08.10.2019 12:37 Из-за запланированного разведения войск Национальная полиция отправила в населенный пункт Золотое Луганской области дополнительные силы. Как передает replyua.net , такую информацию сегодня на ... подробнее →

Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією» 08.10.2019 12:16 Про те, які процеси відбуваються всередині країни та за її межами, які часи переживає наша держава та як виживають звичайні українці, в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту інтернет-видання Новини ... подробнее →