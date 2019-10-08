МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»

08.10.2019 14:02

МИД Российской Федерации негативно отреагировало на слова министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на ... подробнее →

В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции

08.10.2019 12:37

Из-за запланированного разведения войск Национальная полиция отправила в населенный пункт Золотое Луганской области дополнительные силы. Как передает replyua.net , такую информацию сегодня на ... подробнее →

Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»

08.10.2019 12:16

Про те, які процеси відбуваються всередині країни та за її межами, які часи переживає наша держава та як виживають звичайні українці, в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту інтернет-видання Новини ... подробнее →

Зима близко! Этой ночью в Украину придут холода

08.10.2019 12:04

Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков. На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителей южных регионов ... подробнее →

Новый закон о статусе Донбасса: Разумков сделал важное заявление

08.10.2019 11:35

Как только состоится встреча лидеров "Нормандской четверки", то можно будет начать диалог о создании проекта закона об особом статусе Донбасса. Пока таких предложений в ВР не поступало. Об этом ... подробнее →

В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке

08.10.2019 11:11

Жительница поселка Никольское была вынуждена заплатить 1366,5 грн за возврат собаки, случайно отловленной МКП "Щастливі тварини". Об этом 0629 рассказала владелица собаки Татьяна. Пес по кличке ... подробнее →

В команде Зеленского высказались о возможности боевиков «ДНР» и «ЛНР» стать депутатами ВР

08.10.2019 10:49

Правительство Украины выступает против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам "ДНР" и "ЛНР", заявил 7 октября в эфире ICTV украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. ... подробнее →

Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу

08.10.2019 10:31

Пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) сообщает о том, что террористы "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь конфликт на Донбассе, с новой силой обстреливая участки разведения войск. В ... подробнее →

В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака

08.10.2019 10:09

На основании информации Федерального бюро расследований, среди людей, арестованных за совершение преступлений, больше всего тех, кто родился под созвездием Рака. На втором месте этого ... подробнее →

Противник Усика не прошел допинг-тест

08.10.2019 09:55

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в супертяжелом дивизионе, провалил ... подробнее →

NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)

08.10.2019 09:45

Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, сообщает ICTV . Чтобы сделать 3D-карту, были использованы данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar ... подробнее →

Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе

08.10.2019 09:28

Члены НВФ 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, ... подробнее →

Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР

08.10.2019 09:11

В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР. Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter ... подробнее →

В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга

08.10.2019 09:00

В Киеве возле метро "Почайна" установили пятиметровую скульптуру английского бульдога, одетого в красную рубашку, передает СТРАНА.ua . Авторы необычного арт-объекта, понучившего название Друг, Олег ... подробнее →

Пять знаков Зодиака, которых особенно любит Фортуна

08.10.2019 08:50

Некоторые Знаки Зодиака астрологи называют настоящими счастливчиками. В их руках любое дело превращается в удачное начинание, они умеют жить так, как им нравится, и добиваются того, о чем мечтают. ... подробнее →

Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов

08.10.2019 08:29

Населенный пункт Старомихайловка (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) уже третьи сутки находится под огнем. Об этом сообщают местные жители в ... подробнее →

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