Глава украинского представительства НАТО Александр Винников озвучил позицию альянса о "формуле Штайнмайера"08.10.2019 22:35
Представительство НАТО в Украине в лице его главы Александра Винникова заявило о том, что североатлантический альянс поддерживает согласование "формулы Штайнмайера" и вообще все шаги в направлении ... подробнее →
На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории08.10.2019 22:09
Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня сообщили ... подробнее →
Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант08.10.2019 21:43
Команда президента Владимира Зеленского испугалась реакции общества и многотысячной акции протеста в центре Киева против разведения войск и резко решила перейти к тактике предыдущего главы ... подробнее →
Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс08.10.2019 21:14
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для ... подробнее →
Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых08.10.2019 20:39
Супруга президента Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению школьного питания. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет ДонПресс . «Я ... подробнее →
Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье08.10.2019 20:15
Террорист должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в районе, где всегда многолюдно. В случае "удачи" количество убитых и покалеченных могло исчисляться десятками. В Запорожье ... подробнее →
"Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом08.10.2019 19:51
Известный военный эксперт Алексей Арестович бьет тревогу и призывает депутатов Верховной Рады срочно разобраться из-за происшествия, связанного с разведением военных сил в районе Золотого. На ... подробнее →
В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"08.10.2019 19:19
Російсько-окупаційні війська посилюють окремі підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, зокрема за рахунок призваних на збори резервістів з числа працівників місцевих комунальних підприємств і ... подробнее →
Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО08.10.2019 18:50
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске существенно снизились цены на жилье. Об этом в своем видео-репортаже из города рассказал российский блогер Сергей Борисов, передает ... подробнее →
С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО08.10.2019 18:18
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются. Юпитер в Скорпионе каждому из нас приготовит испытания по силам. Все трудности на вашем пути в этот период будут преодолимы ... подробнее →
«Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко08.10.2019 17:52
Депутат от партии президента Александр Дубинский разместил на своей странице в Facebook новую фотографию с Петром Порошенко и его супругой Мариной. Как информирует replyua.net , снимок был сделан 6 ... подробнее →
"Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому08.10.2019 17:30
Если на Донбассе произойдет отвод украинских сил с тех позиций, которые сейчас заняты, то туда придут солдаты Украинской добровольческой армии. Они не покинут те территории, пока не встретятся с ... подробнее →
Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы08.10.2019 17:06
Главарь «ДНР» Денис Пушилин прибыл с визитом в непризнанную республику Абхазия. Об этом сообщили в так называемой пресс-службе главаря ОРДО, передает donpress . Представители ... подробнее →
Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции08.10.2019 16:44
Добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR, пишет from-ua . "Как ... подробнее →
Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения08.10.2019 16:28
Президент Российской Федерации Владимир Путин приготовил Киеву настоящее испытание с попытками "внедрить" Донбасс назад в Украину в качестве бомбы замедленного действия, навязав лидеру Владимиру ... подробнее →
Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо08.10.2019 16:07
У Києві проходить Kyiv Smart City Forum 2019. Захід організовано за підтримки Асоціації міст України. Це одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації розумних міських технологій та ... подробнее →
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- Бабье лето вернется: погода в Украине подарит сюрприз22:30
- Американские ученые предупредили о грядущей катастрофической жаре на планете21:43
- Украина нанесла "удар" по Газпрому - планы Москвы на контракт срываются 21:33
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Это очень сложная история»: Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым21:00
- В Слуге народа планируют объединить области в регионы20:30
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины 20:00
- Путин переходит к "плану Б": финал для Украины будет очень плохим 19:45
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период