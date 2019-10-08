Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для ... подробнее →

Команда президента Владимира Зеленского испугалась реакции общества и многотысячной акции протеста в центре Киева против разведения войск и резко решила перейти к тактике предыдущего главы ... подробнее →

Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня сообщили ... подробнее →

Представительство НАТО в Украине в лице его главы Александра Винникова заявило о том, что североатлантический альянс поддерживает согласование "формулы Штайнмайера" и вообще все шаги в направлении ... подробнее →

Известный военный эксперт Алексей Арестович бьет тревогу и призывает депутатов Верховной Рады срочно разобраться из-за происшествия, связанного с разведением военных сил в районе Золотого. На ... подробнее →

Террорист должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в районе, где всегда многолюдно. В случае "удачи" количество убитых и покалеченных могло исчисляться десятками. В Запорожье ... подробнее →

Супруга президента Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению школьного питания. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет ДонПресс . «Я ... подробнее →