Глава украинского представительства НАТО Александр Винников озвучил позицию альянса о "формуле Штайнмайера"08.10.2019 22:35
Представительство НАТО в Украине в лице его главы Александра Винникова заявило о том, что североатлантический альянс поддерживает согласование "формулы Штайнмайера" и вообще все шаги в направлении ... подробнее →
На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории08.10.2019 22:09
Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня сообщили ... подробнее →
Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант08.10.2019 21:43
Команда президента Владимира Зеленского испугалась реакции общества и многотысячной акции протеста в центре Киева против разведения войск и резко решила перейти к тактике предыдущего главы ... подробнее →
Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс08.10.2019 21:14
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для ... подробнее →
Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых08.10.2019 20:39
Супруга президента Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению школьного питания. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет ДонПресс . «Я ... подробнее →
Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье08.10.2019 20:15
Террорист должен был привести в действие самодельное взрывное устройство в районе, где всегда многолюдно. В случае "удачи" количество убитых и покалеченных могло исчисляться десятками. В Запорожье ... подробнее →
"Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом08.10.2019 19:51
Известный военный эксперт Алексей Арестович бьет тревогу и призывает депутатов Верховной Рады срочно разобраться из-за происшествия, связанного с разведением военных сил в районе Золотого. На ... подробнее →
В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"08.10.2019 19:19
Російсько-окупаційні війська посилюють окремі підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, зокрема за рахунок призваних на збори резервістів з числа працівників місцевих комунальних підприємств і ... подробнее →
Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО08.10.2019 18:50
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске существенно снизились цены на жилье. Об этом в своем видео-репортаже из города рассказал российский блогер Сергей Борисов, передает ... подробнее →
С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО08.10.2019 18:18
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются. Юпитер в Скорпионе каждому из нас приготовит испытания по силам. Все трудности на вашем пути в этот период будут преодолимы ... подробнее →
«Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко08.10.2019 17:52
Депутат от партии президента Александр Дубинский разместил на своей странице в Facebook новую фотографию с Петром Порошенко и его супругой Мариной. Как информирует replyua.net , снимок был сделан 6 ... подробнее →
"Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому08.10.2019 17:30
Если на Донбассе произойдет отвод украинских сил с тех позиций, которые сейчас заняты, то туда придут солдаты Украинской добровольческой армии. Они не покинут те территории, пока не встретятся с ... подробнее →
Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы08.10.2019 17:06
Главарь «ДНР» Денис Пушилин прибыл с визитом в непризнанную республику Абхазия. Об этом сообщили в так называемой пресс-службе главаря ОРДО, передает donpress . Представители ... подробнее →
Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции08.10.2019 16:44
Добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR, пишет from-ua . "Как ... подробнее →
Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения08.10.2019 16:28
Президент Российской Федерации Владимир Путин приготовил Киеву настоящее испытание с попытками "внедрить" Донбасс назад в Украину в качестве бомбы замедленного действия, навязав лидеру Владимиру ... подробнее →
Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо08.10.2019 16:07
У Києві проходить Kyiv Smart City Forum 2019. Захід організовано за підтримки Асоціації міст України. Це одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації розумних міських технологій та ... подробнее →
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс13:12
- В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»12:48
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот12:28
- РФ опасно сменила тактику на Донбассе, приказав боевикам снизить число обстрелов ВСУ11:32
- НВФ на Донбассе резко сократили число обстрелов10:56
- В ОРДЛО пытаются ускорить "паспортизацию"10:34
- Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе10:09
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск15:32
- У Зеленского не выдержали. Сделано экстренное заявление15:08
- Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков14:50
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт13:52
- В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс13:12
- В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»12:48
- "Зеленского обвинят во всех грехах", - Гай поразил предсказанием по Донбассу, которое уже начало сбываться12:29
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год22:12
- Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения21:07
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»