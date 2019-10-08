Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в супертяжелом дивизионе, провалил ... подробнее →

На основании информации Федерального бюро расследований, среди людей, арестованных за совершение преступлений, больше всего тех, кто родился под созвездием Рака. На втором месте этого ... подробнее →

Пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) сообщает о том, что террористы "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь конфликт на Донбассе, с новой силой обстреливая участки разведения войск. В ... подробнее →

Правительство Украины выступает против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам "ДНР" и "ЛНР", заявил 7 октября в эфире ICTV украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. ... подробнее →

В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР. Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter ... подробнее →

Члены НВФ 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, ... подробнее →

Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, сообщает ICTV . Чтобы сделать 3D-карту, были использованы данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar ... подробнее →