В команде Зеленского высказались о возможности боевиков «ДНР» и «ЛНР» стать депутатами ВР08.10.2019 10:49
Правительство Украины выступает против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам "ДНР" и "ЛНР", заявил 7 октября в эфире ICTV украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. ... подробнее →
Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу08.10.2019 10:31
Пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) сообщает о том, что террористы "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь конфликт на Донбассе, с новой силой обстреливая участки разведения войск. В ... подробнее →
В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака08.10.2019 10:09
На основании информации Федерального бюро расследований, среди людей, арестованных за совершение преступлений, больше всего тех, кто родился под созвездием Рака. На втором месте этого ... подробнее →
Противник Усика не прошел допинг-тест08.10.2019 09:55
Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в супертяжелом дивизионе, провалил ... подробнее →
NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)08.10.2019 09:45
Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, сообщает ICTV . Чтобы сделать 3D-карту, были использованы данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar ... подробнее →
Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе08.10.2019 09:28
Члены НВФ 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, ... подробнее →
Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР08.10.2019 09:11
В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР. Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter ... подробнее →
В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга08.10.2019 09:00
В Киеве возле метро "Почайна" установили пятиметровую скульптуру английского бульдога, одетого в красную рубашку, передает СТРАНА.ua . Авторы необычного арт-объекта, понучившего название Друг, Олег ... подробнее →
Пять знаков Зодиака, которых особенно любит Фортуна08.10.2019 08:50
Некоторые Знаки Зодиака астрологи называют настоящими счастливчиками. В их руках любое дело превращается в удачное начинание, они умеют жить так, как им нравится, и добиваются того, о чем мечтают. ... подробнее →
Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08.10.2019 08:29
Населенный пункт Старомихайловка (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) уже третьи сутки находится под огнем. Об этом сообщают местные жители в ... подробнее →
Гороскоп на неделю: Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере08.10.2019 08:12
Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере: ОВЕН. Будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется отстаивать собственное мнение. При этом оппоненты окажутся ... подробнее →
На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие08.10.2019 07:51
За прошлые сутки, 7 октября, на Донбассе пророссийские боевики 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь за минувшие сутки нет, сообщили в пресс-центре ООС. "7 октября ... подробнее →
Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе08.10.2019 07:30
Первый руководитель СБУ и бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук обратился к украинцам на своей странице в социальной сети в связи с ситуацией, которая возникла вокруг отвода подразделений ... подробнее →
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