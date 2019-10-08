В команде Зеленского высказались о возможности боевиков «ДНР» и «ЛНР» стать депутатами ВР

08.10.2019 10:49

Правительство Украины выступает против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам "ДНР" и "ЛНР", заявил 7 октября в эфире ICTV украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. ... подробнее →

Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу

08.10.2019 10:31

Пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) сообщает о том, что террористы "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь конфликт на Донбассе, с новой силой обстреливая участки разведения войск. В ... подробнее →

В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака

08.10.2019 10:09

На основании информации Федерального бюро расследований, среди людей, арестованных за совершение преступлений, больше всего тех, кто родился под созвездием Рака. На втором месте этого ... подробнее →

Противник Усика не прошел допинг-тест

08.10.2019 09:55

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в супертяжелом дивизионе, провалил ... подробнее →

NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)

08.10.2019 09:45

Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, сообщает ICTV . Чтобы сделать 3D-карту, были использованы данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar ... подробнее →

Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе

08.10.2019 09:28

Члены НВФ 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, ... подробнее →

Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР

08.10.2019 09:11

В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР. Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter ... подробнее →

В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга

08.10.2019 09:00

В Киеве возле метро "Почайна" установили пятиметровую скульптуру английского бульдога, одетого в красную рубашку, передает СТРАНА.ua . Авторы необычного арт-объекта, понучившего название Друг, Олег ... подробнее →

Пять знаков Зодиака, которых особенно любит Фортуна

08.10.2019 08:50

Некоторые Знаки Зодиака астрологи называют настоящими счастливчиками. В их руках любое дело превращается в удачное начинание, они умеют жить так, как им нравится, и добиваются того, о чем мечтают. ... подробнее →

Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов

08.10.2019 08:29

Населенный пункт Старомихайловка (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) уже третьи сутки находится под огнем. Об этом сообщают местные жители в ... подробнее →

Гороскоп на неделю: Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере

08.10.2019 08:12

Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере: ОВЕН. Будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется отстаивать собственное мнение. При этом оппоненты окажутся ... подробнее →

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

08.10.2019 07:51

За прошлые сутки, 7 октября, на Донбассе пророссийские боевики 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь за минувшие сутки нет, сообщили в пресс-центре ООС. "7 октября ... подробнее →

Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе

08.10.2019 07:30

Первый руководитель СБУ и бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук обратился к украинцам на своей странице в социальной сети в связи с ситуацией, которая возникла вокруг отвода подразделений ... подробнее →

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