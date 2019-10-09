Протестные акции по всей Украине и в Киеве вызвали раздражение российских властей. Москва предполагала, что украинцы станут играть по правилам РФ, однако ситуация вдруг резко изменилась. Но несмотря ... подробнее →

Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье о "государственной измене". В России Ростовский областной суд приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково к 12 годам ... подробнее →

Сегодня стало известно, что запланированное разведение войск в Петровском, которое находится на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, не состоялось. Как информирует ... подробнее →

В Украине могут появится регионы (объединение областей) и округа (объединение районов), что изменит административно-территориальное устройство страны. Так, базовой административной единицей станет громада. Округ – объединение 10 – 15 громад. ... подробнее →