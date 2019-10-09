В Слуге народа планируют объединить области в регионы

09.10.2019 20:30

В Украине могут появится регионы (объединение областей) и округа (объединение районов), что изменит административно-территориальное устройство страны. Так, базовой административной единицей станет громада. Округ – объединение 10 – 15 громад. ... подробнее →

«Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском

09.10.2019 20:14

Сегодня стало известно, что запланированное разведение войск в Петровском, которое находится на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, не состоялось. Как информирует  ... подробнее →

В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины

09.10.2019 20:00

Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье о "государственной измене". В России Ростовский областной суд приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково к 12 годам ... подробнее →

Путин переходит к "плану Б": финал для Украины будет очень плохим

09.10.2019 19:45

Протестные акции по всей Украине и в Киеве вызвали раздражение российских властей. Москва предполагала, что украинцы станут играть по правилам РФ, однако ситуация вдруг резко изменилась. Но несмотря ... подробнее →

В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак

09.10.2019 19:30

Через «таможенную территорию ДНР» разрешено ввозить не более двух животных без ветеринарного свидетельства и специального разрешения на ввоз. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →

Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса

09.10.2019 19:15

К жителям Донбасса, как и всей Украины, нередко приезжают родственники или приятели из-за рубежа. О том, сколько времени они могут находиться в гостях, журналисту  ZI  рассказала главный ... подробнее →

Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы

09.10.2019 19:03

В ближайшее время в планах Кабинета министров нет повышения тарифов на коммунальные услуги. Как передает  replyua.net  со ссылкой на «РБК – Украина», об этом заявил глава ... подробнее →

Зеленский подписал еще один важный закон

09.10.2019 18:47

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает  ... подробнее →

В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина

09.10.2019 18:30

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей члены НВФ расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемое «министерстве государственной ... подробнее →

Почему горят щеки: врачи назвали причины

09.10.2019 18:15

Когда у человека горят щеки, возникает много предрассудков. Яркий цвет и ощущение жара в данной области возникают настолько внезапно, что суеверные люди заявляют о том, что кто-то вспоминает ... подробнее →

Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине

09.10.2019 18:00

Специалисты Центра общественного здоровья заявили, что грипп в 2019 году могут подхватить от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. Эксперты заявили, что эпидпорог наступит примерно в конце ноября, в ... подробнее →

Если протесты будут нарастать, Украина может вернуться в начало 2014 года, когда страна была разделена пополам - Фесенко

09.10.2019 17:39

По мнению Владимира Фесенко, нынешние акции протеста - это уже весьма тревожный звоночек для Владимира Зеленского. При этом политолог предупреждает, что если протесты будут нарастать, то Украина ... подробнее →

Олигархи в агонии, Зеленский взялся за новую «жертву» после Пашинского: его фамилию знают все

09.10.2019 17:20

После дела  Сергея Пашинского , еще одного одиозного миллиардера и экс-нардепа — Константина Жеваго — объявиил в розыск Ему, скорее всего, предъявят хищение в особо крупных ... подробнее →

Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов

09.10.2019 17:02

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают  Українськi Новини. "В четверг, 10 октября, в 10:00 ... подробнее →

Кремль срочно отреагировал на срыв разведения войск на Донбассе: заявление Пескова

09.10.2019 16:50

Он добавил, что разведение сил могло бы способствовать процессу выполнения Минских соглашений, передает Диалог.UA. Комментируя возможность встречи в "нормандском формате" без разведения сил ... подробнее →

У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе

09.10.2019 16:38

Глава МИД Вадим Пристайко рассказал о возможных сценариях разрешения ситуации на Донбассе: • продолжать переговоры в рамках минских соглашений; • пытаться тянуть время; • ... подробнее →

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