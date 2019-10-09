Бабье лето вернется: погода в Украине подарит сюрприз

09.10.2019 22:30

В Украине скоро потеплеет. Как передает Politeka, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Вместе с тем, на Востоке, в центральных областях и даже на юге ... подробнее →

Американские ученые предупредили о грядущей катастрофической жаре на планете

09.10.2019 21:43

Американские ученые выяснили, что согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50−80%, пишет Phys.org. По ... подробнее →

Украина нанесла "удар" по Газпрому - планы Москвы на контракт срываются

09.10.2019 21:33

О переговорах с Газпрому по новому транзитному контракту рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге 9 октября, передает Диалог.UA. Гончарук дал понять, что Москва ... подробнее →

В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО

09.10.2019 21:16

Власти Украины готовятся упростить регистрацию фактов рождения и смерти всех жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий. Кроме того, переселенцы смогут получить право голоса на ... подробнее →

«Это очень сложная история»: Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым

09.10.2019 21:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет аннексированный Россией Крым, однако какой-либо «формулы Штайнмайера» по этому вопросу пока нет. Об этом глава ... подробнее →

В Слуге народа планируют объединить области в регионы

09.10.2019 20:30

В Украине могут появится регионы (объединение областей) и округа (объединение районов), что изменит административно-территориальное устройство страны. Так, базовой административной единицей станет громада. Округ – объединение 10 – 15 громад. ... подробнее →

«Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском

09.10.2019 20:14

Сегодня стало известно, что запланированное разведение войск в Петровском, которое находится на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, не состоялось. Как информирует  ... подробнее →

В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины

09.10.2019 20:00

Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье о "государственной измене". В России Ростовский областной суд приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково к 12 годам ... подробнее →

Путин переходит к "плану Б": финал для Украины будет очень плохим

09.10.2019 19:45

Протестные акции по всей Украине и в Киеве вызвали раздражение российских властей. Москва предполагала, что украинцы станут играть по правилам РФ, однако ситуация вдруг резко изменилась. Но несмотря ... подробнее →

В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак

09.10.2019 19:30

Через «таможенную территорию ДНР» разрешено ввозить не более двух животных без ветеринарного свидетельства и специального разрешения на ввоз. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →

Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса

09.10.2019 19:15

К жителям Донбасса, как и всей Украины, нередко приезжают родственники или приятели из-за рубежа. О том, сколько времени они могут находиться в гостях, журналисту  ZI  рассказала главный ... подробнее →

Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы

09.10.2019 19:03

В ближайшее время в планах Кабинета министров нет повышения тарифов на коммунальные услуги. Как передает  replyua.net  со ссылкой на «РБК – Украина», об этом заявил глава ... подробнее →

Зеленский подписал еще один важный закон

09.10.2019 18:47

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает  ... подробнее →

В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина

09.10.2019 18:30

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей члены НВФ расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемое «министерстве государственной ... подробнее →

Почему горят щеки: врачи назвали причины

09.10.2019 18:15

Когда у человека горят щеки, возникает много предрассудков. Яркий цвет и ощущение жара в данной области возникают настолько внезапно, что суеверные люди заявляют о том, что кто-то вспоминает ... подробнее →

Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине

09.10.2019 18:00

Специалисты Центра общественного здоровья заявили, что грипп в 2019 году могут подхватить от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. Эксперты заявили, что эпидпорог наступит примерно в конце ноября, в ... подробнее →

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