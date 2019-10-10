Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы 10.10.2019 22:32 Чтобы ваши зубы всегда были здоровыми, нужно знать как правильно поддерживать чистоту ротовой полости. Микробы нужно удалять не только с зубов, но и с языка, щек. Очень важно не только то, чем мы чистим зубы, но и как. От того, какие движения зубной ... подробнее →

Готов уйти с поста: Зеленский сделал резонансное заявление прессе 10.10.2019 21:48 Протесты против "формулы Штайнмайера" - это прежде всего реакция людей не отсутствие коммуникации с президентом. Зеленский признал свою ошибку и сказал, что впредь он не допустить такого со своей ... подробнее →