Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли

10.10.2019 19:40

Группа астрофизиков, в которую входят ученые с разных стран, во главе с японским специалистом Хисаси Хаякавой выяснила, что солнечная буря 1859 года не была столь ужасной, как её все описывают. ... подробнее →

«Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»

10.10.2019 19:20

В Майорске Донецкой области прекратили пропускать людей в обе стороны. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. По словам проезжающих, коллапс случился около 14:30. Люди застряли в «серой ... подробнее →

Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский выдал всю правду, «через год…»

10.10.2019 19:05

Президент  Владимир Зеленский  на пресс-марафоне высказался о возможном расколе в партии «Слуга народа» Глава государства отметил, что хотел бы сохранить политсилу в полном ... подробнее →

В Украине может появиться Мариупольская область?

10.10.2019 18:47

Владимиру Зеленскому предлагают поделить территорию Донбасса на две области - Мариупольскую и Северодонецкую. Такое  обращение  появилось на сайте петиций Президенту. «С целью ... подробнее →

Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй

10.10.2019 18:28

Как достичь гармонии в доме? Это зависит от многих факторов. Но не все знают, что можно достичь баланса, а также увеличить жизненные энергии благодаря фэн-шуй, пишет  lifter . Подумайте о ... подробнее →

В Україну вперше з травня повернулася інфляція: ціни зросли на 0,7% за місяць

10.10.2019 18:10

У вересні 2019 року ціни в України зросли на 0,7% проти серпня. Таким чином, в Україні знову зафіксували місячну інфляцію — вперше з травня 2019 року. Від початку 2019 року ціни в Україні ... подробнее →

Четыре пирамиды в районе Бермудского треугольника: канадские ученые в замешательстве

10.10.2019 17:49

В районе Бермудского треугольника ученые из Канады смогли разглядеть четыре пирамиды. По архитектуре они напоминают латиноамериканские из цивилизации Теотиуакан. Одна из пирамид, скорее всего, создана из стекла. Канадцы Полина Залитцки и Пол Вайнцвейг с ... подробнее →

Трампу это не понравится! Зеленский рассказал то, о чем долго молчал, скандальное заявление: «хотел затащить…»

10.10.2019 17:30

Президент Украины  Владимир Зеленский  рассказал, как приглашал президента США Дональда Трампа в Украину Как передает  Politeka , об этом он рассказал во время пресс-марафона в ... подробнее →

ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА

10.10.2019 17:15

Жители неподконтрольных территории Украины, которые чувствуют себя украинцами, должны знать, что власть их не оставит, подчеркнул президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона ... подробнее →

В МИД РФ заявили, что не допустят пересмотра решений нормандского формата

10.10.2019 16:49

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит пересмотра решений нормандского формата. Об этом сообщают росСМИ. По словам министра, Россия отвергает обвинения в затягивании ... подробнее →

Полиция Кривого Рога задержала мужчину, якобы готовившего покушение на президента

10.10.2019 16:32

В СМИ появилась информация, что в ночь на девятое октября сотрудниками национальной полиции города Кривой Рог, что на Днепропетровщине, был задержан мужчина, который утверждал, что готовился убить ... подробнее →

Рейтинг Путина обвалился до неприличия: имя наследника знают все, «имеет большую поддержку»

10.10.2019 16:10

Появились «рейтинги»  Юрия Дудя  на пост президента России Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что реальный рейтинг президента России на сегодняшний день составляет ... подробнее →

Зеленский рассказал, при каких условиях уволит Авакова

10.10.2019 15:48

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года. Об этом глава государства заявил во время сегодняшнего ... подробнее →

Зеленский намерен поднять вопрос деоккупации Крыма на переговорах в «нормандском формате»

10.10.2019 15:34

Президент Украины  Владимир Зеленский  заявил, что хочет использовать «нормандский формат», чтобы поднять вопрос о деоккупации Крыма. Как передает  replyua.net , об этом ... подробнее →

В Украине появятся частные поезда, - глава УЗ

10.10.2019 15:15

Глава АО "Укрзализниця" Евгений Кравцов сообщил, что в Украине планируют запустить поезда, которые находятся в частной собственности. Компания предусматривает запуск локомотивов на убыточных ... подробнее →

В ход пошли фаеры: у здания, где Зеленский дает пресс-конференцию, проходит митинг

10.10.2019 15:00

Рядом со зданием Kyiv Food Market, где сегодня проходит пресс-марафон главы государства Владимира Зеленского, порядка двух десятков человек устроили митинг. Участники акции зажгли фаеры и дымовые ... подробнее →

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