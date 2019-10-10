Владимиру Зеленскому предлагают поделить территорию Донбасса на две области - Мариупольскую и Северодонецкую. Такое обращение появилось на сайте петиций Президенту. «С целью ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне высказался о возможном расколе в партии «Слуга народа» Глава государства отметил, что хотел бы сохранить политсилу в полном ... подробнее →

В Майорске Донецкой области прекратили пропускать людей в обе стороны. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. По словам проезжающих, коллапс случился около 14:30. Люди застряли в «серой ... подробнее →

Группа астрофизиков, в которую входят ученые с разных стран, во главе с японским специалистом Хисаси Хаякавой выяснила, что солнечная буря 1859 года не была столь ужасной, как её все описывают. ... подробнее →

Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй 10.10.2019 18:28 Как достичь гармонии в доме? Это зависит от многих факторов. Но не все знают, что можно достичь баланса, а также увеличить жизненные энергии благодаря фэн-шуй, пишет lifter . Подумайте о ... подробнее →