Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли10.10.2019 19:40
Группа астрофизиков, в которую входят ученые с разных стран, во главе с японским специалистом Хисаси Хаякавой выяснила, что солнечная буря 1859 года не была столь ужасной, как её все описывают. ... подробнее →
«Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»10.10.2019 19:20
В Майорске Донецкой области прекратили пропускать людей в обе стороны. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях. По словам проезжающих, коллапс случился около 14:30. Люди застряли в «серой ... подробнее →
Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский выдал всю правду, «через год…»10.10.2019 19:05
Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне высказался о возможном расколе в партии «Слуга народа» Глава государства отметил, что хотел бы сохранить политсилу в полном ... подробнее →
В Украине может появиться Мариупольская область?10.10.2019 18:47
Владимиру Зеленскому предлагают поделить территорию Донбасса на две области - Мариупольскую и Северодонецкую. Такое обращение появилось на сайте петиций Президенту. «С целью ... подробнее →
Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй10.10.2019 18:28
Как достичь гармонии в доме? Это зависит от многих факторов. Но не все знают, что можно достичь баланса, а также увеличить жизненные энергии благодаря фэн-шуй, пишет lifter . Подумайте о ... подробнее →
В Україну вперше з травня повернулася інфляція: ціни зросли на 0,7% за місяць10.10.2019 18:10
У вересні 2019 року ціни в України зросли на 0,7% проти серпня. Таким чином, в Україні знову зафіксували місячну інфляцію — вперше з травня 2019 року. Від початку 2019 року ціни в Україні ... подробнее →
Четыре пирамиды в районе Бермудского треугольника: канадские ученые в замешательстве10.10.2019 17:49
В районе Бермудского треугольника ученые из Канады смогли разглядеть четыре пирамиды. По архитектуре они напоминают латиноамериканские из цивилизации Теотиуакан. Одна из пирамид, скорее всего, создана из стекла. Канадцы Полина Залитцки и Пол Вайнцвейг с ... подробнее →
Трампу это не понравится! Зеленский рассказал то, о чем долго молчал, скандальное заявление: «хотел затащить…»10.10.2019 17:30
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как приглашал президента США Дональда Трампа в Украину Как передает Politeka , об этом он рассказал во время пресс-марафона в ... подробнее →
ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА10.10.2019 17:15
Жители неподконтрольных территории Украины, которые чувствуют себя украинцами, должны знать, что власть их не оставит, подчеркнул президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона ... подробнее →
В МИД РФ заявили, что не допустят пересмотра решений нормандского формата10.10.2019 16:49
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит пересмотра решений нормандского формата. Об этом сообщают росСМИ. По словам министра, Россия отвергает обвинения в затягивании ... подробнее →
Полиция Кривого Рога задержала мужчину, якобы готовившего покушение на президента10.10.2019 16:32
В СМИ появилась информация, что в ночь на девятое октября сотрудниками национальной полиции города Кривой Рог, что на Днепропетровщине, был задержан мужчина, который утверждал, что готовился убить ... подробнее →
Рейтинг Путина обвалился до неприличия: имя наследника знают все, «имеет большую поддержку»10.10.2019 16:10
Появились «рейтинги» Юрия Дудя на пост президента России Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что реальный рейтинг президента России на сегодняшний день составляет ... подробнее →
Зеленский рассказал, при каких условиях уволит Авакова10.10.2019 15:48
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года. Об этом глава государства заявил во время сегодняшнего ... подробнее →
Зеленский намерен поднять вопрос деоккупации Крыма на переговорах в «нормандском формате»10.10.2019 15:34
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать «нормандский формат», чтобы поднять вопрос о деоккупации Крыма. Как передает replyua.net , об этом ... подробнее →
В Украине появятся частные поезда, - глава УЗ10.10.2019 15:15
Глава АО "Укрзализниця" Евгений Кравцов сообщил, что в Украине планируют запустить поезда, которые находятся в частной собственности. Компания предусматривает запуск локомотивов на убыточных ... подробнее →
В ход пошли фаеры: у здания, где Зеленский дает пресс-конференцию, проходит митинг10.10.2019 15:00
Рядом со зданием Kyiv Food Market, где сегодня проходит пресс-марафон главы государства Владимира Зеленского, порядка двух десятков человек устроили митинг. Участники акции зажгли фаеры и дымовые ... подробнее →
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