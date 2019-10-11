Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о наличии у украинского правительства планов «А» и «Б» по Донбассу не имеют отношения к Минским договоренностям.​ ... подробнее →

За прошлые сутки, 10 октября, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре ООС. "10 октября, вооруженные ... подробнее →

11.10.2019 07:30

Так называемая "банковская" система в "ЛНР/ДНР" - жалка пародия на банковскую систему в том виде, в котором она существует в хотя бы относительно экономически здоровом государстве. Но при этом ... подробнее →