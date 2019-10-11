Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»

11.10.2019 08:09

Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о наличии у украинского правительства планов «А» и «Б» по Донбассу не имеют отношения к Минским договоренностям.​ ... подробнее →

25 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

11.10.2019 07:51

За прошлые сутки, 10 октября, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре ООС. "10 октября, вооруженные ... подробнее →

Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"

11.10.2019 07:30

Так называемая "банковская" система в "ЛНР/ДНР" - жалка пародия на банковскую систему в том виде, в котором она существует в хотя бы относительно экономически здоровом государстве. Но при этом ... подробнее →

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