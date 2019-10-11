Ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. ВИДЕО

11.10.2019 20:27

Ветераны войны на Донбассе призвали президента Украины Владимира Зеленского не проводить отвод войск и выборы на неподконтрольных территориях. Такие лозунги будут звучать на Марше сопротивления капитуляции в понедельник в Киеве. Об этом ветераны рассказали на ... подробнее →

"Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка

11.10.2019 20:02

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление нового министра образования Украины Анны Новосад о переходе всех русскоязычных школ страны на государственный язык обучения. ... подробнее →

Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги

11.10.2019 19:41

Журналисты изучили предсказания слепой провидицы и проанализировали, какие из них сбылись, а какие канули в лету. Ванга шокировала многих своими способностями, она сделала много громких заявлений, ... подробнее →

Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве

11.10.2019 19:22

Бывший «министр» «доходов и сборов» в ОРДО Александр Тимофеев с позывным «Ташкент» стал налоговым инспектором в Москве. Об этом сообщил блогер «Дон ... подробнее →

Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум

11.10.2019 19:01

Разведение сил у Петровского и Золотого было сорвано еще и в пятницу, 11 октября. Гибридная армия России заявила, что прекращает попытку до будущей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. ... подробнее →

«Максимум три дня»: СМИ пишут, что Заворотнюк в состоянии сопора

11.10.2019 18:27

Поклонники актерского таланта Анастасии Заворотнюк не на шутку встревожились новым диагнозом знаменитости, передает replyua.ne t. Так, по данным Telegram-канала Mash, на сегодняшний день ... подробнее →

В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ

11.10.2019 18:06

Президент РФ Владимир Путин регулярно участвует в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею о возможности встречи Путина с президентом Украины ... подробнее →

На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку

11.10.2019 17:51

В городе Торецке Донецкой области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил 21-летнюю девушку на почве политических разногласий. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры ... подробнее →

Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят

11.10.2019 17:30

Овен Если инициатива исходит от Овна, значит, отношения действительно оказались в тупике, и это является по-настоящему обдуманным решением. Слезы партнера могут заставить его сжалиться, но ... подробнее →

Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины

11.10.2019 17:06

Дмитрий Ярош в своем блоге подчеркнул, что сдача даже одного метра территории Украины - это и есть та сама «красная линия», которую нельзя ни в коем случае пересекать. При этом политик ... подробнее →

Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление

11.10.2019 16:50

Украинская власть никогда не пойдет на сдачу национальных интересов в переговорах о прекращении войны на Донбассе. Как сообщают « Донецкие новости », об этом сегодня, 11 октября, в ходе ... подробнее →

Азаров рассказал, кто отдал приказ стрелять по активистам Майдана

11.10.2019 16:12

Одиозный бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что приказ на открытие огня по протестующим во время Революции Достоинства на Майдане никак не мог пойти от тогдашнего ... подробнее →

Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе

11.10.2019 16:06

Известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе. Ведущий назвал её "Формула Кондратюка", сообщил он в своем посте в ... подробнее →

Найем неожиданно похвалил Зеленского за смелый шаг, на который не решился Порошенко

11.10.2019 15:38

Рекордный пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, на котором он успел пообщаться более чем с 300 журналистами, был встречен одобрением со стороны экс-нардепа от партии Петра Порошенко ... подробнее →

В 18 областях Украины начался отопительный сезон

11.10.2019 15:30

В 18 областях Украины и городе Киеве сегодня начали отапливать детские сады, школы, больницы и другие учреждения. К жилым домам в 8 областях также подали тепло, сообщили в Минрегионстрое, передает ... подробнее →

Сказка о президенте-реформаторе Зеленском закончилась на его пресс-марафоне - Фурса

11.10.2019 15:07

Смелым реформаторским планам президента Владимира Зеленского, в том числе с земельной реформой, вынес приговор экономический аналитик Сергей Фурса, который публично констатировал провал надежд на ... подробнее →

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