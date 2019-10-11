Бывший «министр» «доходов и сборов» в ОРДО Александр Тимофеев с позывным «Ташкент» стал налоговым инспектором в Москве. Об этом сообщил блогер «Дон ... подробнее →

Журналисты изучили предсказания слепой провидицы и проанализировали, какие из них сбылись, а какие канули в лету. Ванга шокировала многих своими способностями, она сделала много громких заявлений, ... подробнее →

Ветераны войны на Донбассе призвали президента Украины Владимира Зеленского не проводить отвод войск и выборы на неподконтрольных территориях. Такие лозунги будут звучать на Марше сопротивления капитуляции в понедельник в Киеве. Об этом ветераны рассказали на ... подробнее →

В городе Торецке Донецкой области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил 21-летнюю девушку на почве политических разногласий. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры ... подробнее →

Поклонники актерского таланта Анастасии Заворотнюк не на шутку встревожились новым диагнозом знаменитости, передает replyua.ne t. Так, по данным Telegram-канала Mash, на сегодняшний день ... подробнее →

Разведение сил у Петровского и Золотого было сорвано еще и в пятницу, 11 октября. Гибридная армия России заявила, что прекращает попытку до будущей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. ... подробнее →

Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление 11.10.2019 16:50 Украинская власть никогда не пойдет на сдачу национальных интересов в переговорах о прекращении войны на Донбассе. Как сообщают « Донецкие новости », об этом сегодня, 11 октября, в ходе ... подробнее →