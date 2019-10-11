В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак 11.10.2019 22:34 В пятницу 11 октября, в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик Вячеслав Анатольевич Кубрак, раненный в зоне ООС. Об этом сообщили в пресс служба 36 ОБМП в ... подробнее →