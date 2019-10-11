В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак

11.10.2019 22:34

В пятницу 11 октября, в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик Вячеслав Анатольевич Кубрак, раненный в зоне ООС. Об этом сообщили в пресс служба 36 ОБМП в ... подробнее →

Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год

11.10.2019 22:12

С уходом Желтой Свиньи закончится и двенадцатилетний астрологический цикл. На смену придет Белая Крыса, и начнется «новая сансара», которая пройдет под эгидой Юпитера и Сатурна. Что это ... подробнее →

Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый

11.10.2019 21:51

Дончанин поделился опытом поездки из оккупированного Донецка в украинскую Волноваху. Житель Донецка, который публикуется в "Твиттере" под ником Jujik, поведал о своем недавнем опыте поездки из ... подробнее →

Закончить войну, поднять экономику, не раскалывать общество — Зеленский озвучил свою идеологию

11.10.2019 21:27

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его идеология заключается в стремлении завершить войну на Донбассе и поднять экономику Украины, и он против вопросов, которые раскалывают украинское ... подробнее →

Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения

11.10.2019 21:07

Октябрьское полнолуние 14 октября будет не таким, каким оно было раньше, по предсказанию звезд, это полнолуние не сможет принести финансов или исполнить желания, ну или принести судьбоносные ... подробнее →

У Путина заявили, что не получали от Украины предложений по размещению миротворцев на Донбассе

11.10.2019 20:49

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о размещении на российско-украинской границы миротворцев заявил, что ... подробнее →

Ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. ВИДЕО

11.10.2019 20:27

Ветераны войны на Донбассе призвали президента Украины Владимира Зеленского не проводить отвод войск и выборы на неподконтрольных территориях. Такие лозунги будут звучать на Марше сопротивления капитуляции в понедельник в Киеве. Об этом ветераны рассказали на ... подробнее →

"Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка

11.10.2019 20:02

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление нового министра образования Украины Анны Новосад о переходе всех русскоязычных школ страны на государственный язык обучения. ... подробнее →

Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги

11.10.2019 19:41

Журналисты изучили предсказания слепой провидицы и проанализировали, какие из них сбылись, а какие канули в лету. Ванга шокировала многих своими способностями, она сделала много громких заявлений, ... подробнее →

Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве

11.10.2019 19:22

Бывший «министр» «доходов и сборов» в ОРДО Александр Тимофеев с позывным «Ташкент» стал налоговым инспектором в Москве. Об этом сообщил блогер «Дон ... подробнее →

Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум

11.10.2019 19:01

Разведение сил у Петровского и Золотого было сорвано еще и в пятницу, 11 октября. Гибридная армия России заявила, что прекращает попытку до будущей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. ... подробнее →

«Максимум три дня»: СМИ пишут, что Заворотнюк в состоянии сопора

11.10.2019 18:27

Поклонники актерского таланта Анастасии Заворотнюк не на шутку встревожились новым диагнозом знаменитости, передает replyua.ne t. Так, по данным Telegram-канала Mash, на сегодняшний день ... подробнее →

В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ

11.10.2019 18:06

Президент РФ Владимир Путин регулярно участвует в саммитах СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею о возможности встречи Путина с президентом Украины ... подробнее →

На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку

11.10.2019 17:51

В городе Торецке Донецкой области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил 21-летнюю девушку на почве политических разногласий. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры ... подробнее →

Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят

11.10.2019 17:30

Овен Если инициатива исходит от Овна, значит, отношения действительно оказались в тупике, и это является по-настоящему обдуманным решением. Слезы партнера могут заставить его сжалиться, но ... подробнее →

Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины

11.10.2019 17:06

Дмитрий Ярош в своем блоге подчеркнул, что сдача даже одного метра территории Украины - это и есть та сама «красная линия», которую нельзя ни в коем случае пересекать. При этом политик ... подробнее →

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