"Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского

11.10.2019 13:22

Президент РФ Владимир Путин возложил вину на украинского коллегу Владимира Зеленского за срыв разведения сил под Петровским и Золотым. Он открыто заявил, что у лидера Украины якобы нет "политической ... подробнее →

Программист создал "постапокалиптическую" ОС

11.10.2019 13:20

Разработчик Вирджил Дюпра представил новую операционную систему Collapse OS. В отличие от большинства современных аналогов, она не может похвастаться дизайнерским интерфейсом — зато крайне ... подробнее →

«Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины

11.10.2019 13:02

Выступая в Ашхабаде на саммите Содружества независимых государств белорусский президент Александр Лукашенко призвал лидеров стран, которые входят в это объединение, оказать поддержку украинским ... подробнее →

Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение

11.10.2019 12:37

10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а ... подробнее →

"За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе

11.10.2019 12:31

Скандальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая часто выступает на оккупированных Россией территориях Украины, высмеяли за анонс очередного «бесплатного» концерта. «Смотрю, ... подробнее →

Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ

11.10.2019 12:09

Президент Владимир Зеленский заявил, что, отсутствие авиасообщения с Россией является невыгодным для Украины, однако, чтобы его восстановить, необходимо для начала достигнуть договоренностей с ... подробнее →

Что будет с тарифами на коммуналку? Зеленский дал честный ответ

11.10.2019 12:06

Одной из задач украинской власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги. Об этом 10 октября в ходе пресс-марафона заявил президент ... подробнее →

Гороскоп соблазнительниц: как покорить любого мужчину в зависимости от знака Зодиака

11.10.2019 11:42

Любовь превыше всего в этом мире, но иногда приходится добиваться мужчин или искать способы их соблазнения. Но принадлежность к тому или иному знаку Зодиака потребует разного подхода к покорению ... подробнее →

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето

11.10.2019 11:25

По словам синоптика Натальи Диденко, на уикэнд украинцы будут радоваться солнцу и теплу, сообщает СТРАНА.ua . "На выходных температура воздуха снова поднимется вверх и будет радовать всех теплом и ... подробнее →

Странное заявление президента Украины: "Я покупаю сыр за 58 гривен"

11.10.2019 11:09

Во время пресс-конференции 10 октября украинский гарант рассказал о продуктах питания, которые он любит покупать в магазине. В Сети многие были удивлены, когда Зеленский среди прочего рассказал о ... подробнее →

У Рыб – благоприятный день для денежных операций: гороскоп на 11 октября

11.10.2019 10:50

Гороскоп на 11 октября Гороскоп на 11 октября 2019 Овен Чистота в доме — вот для чего лучше всего подходит этот день. Стирайте, проведите генеральную уборку. Любые трудно выводимые пятна, ... подробнее →

«Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия

11.10.2019 10:42

Один из членов НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети заявил, что подконтрольные главарям ОРДЛО металлургические предприятия «республики» «разваливаются ... подробнее →

Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту

11.10.2019 10:36

Оккупированная Макеевка последний год живет в постоянной панике. Город регулярно сотрясают очень мощные таинственные землетрясения. Оккупанты не говорят, что является их причиной. Ситуация сложилась ... подробнее →

Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне

11.10.2019 10:11

Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" вновь убили одного защитника Украины во время того, как Главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-марафон в Киеве. За ... подробнее →

Американские кардиологи изменили нормы артериального давления

11.10.2019 10:00

Американские кардиологи приняли новые нормы артериального давления. По словам специалистов, в последних рекомендациях сделан упор на снижение порога АД для более раннего начала лечения и ... подробнее →

Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»

11.10.2019 09:48

Сегодня утром, 11 октября, по данным Госпогранслужбы на украинских КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств: «Майорское» — 20/50; ... подробнее →

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