"Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского11.10.2019 13:22
Президент РФ Владимир Путин возложил вину на украинского коллегу Владимира Зеленского за срыв разведения сил под Петровским и Золотым. Он открыто заявил, что у лидера Украины якобы нет "политической ... подробнее →
Программист создал "постапокалиптическую" ОС11.10.2019 13:20
Разработчик Вирджил Дюпра представил новую операционную систему Collapse OS. В отличие от большинства современных аналогов, она не может похвастаться дизайнерским интерфейсом — зато крайне ... подробнее →
«Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины11.10.2019 13:02
Выступая в Ашхабаде на саммите Содружества независимых государств белорусский президент Александр Лукашенко призвал лидеров стран, которые входят в это объединение, оказать поддержку украинским ... подробнее →
Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение11.10.2019 12:37
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а ... подробнее →
"За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе11.10.2019 12:31
Скандальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая часто выступает на оккупированных Россией территориях Украины, высмеяли за анонс очередного «бесплатного» концерта. «Смотрю, ... подробнее →
Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ11.10.2019 12:09
Президент Владимир Зеленский заявил, что, отсутствие авиасообщения с Россией является невыгодным для Украины, однако, чтобы его восстановить, необходимо для начала достигнуть договоренностей с ... подробнее →
Что будет с тарифами на коммуналку? Зеленский дал честный ответ11.10.2019 12:06
Одной из задач украинской власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги. Об этом 10 октября в ходе пресс-марафона заявил президент ... подробнее →
Гороскоп соблазнительниц: как покорить любого мужчину в зависимости от знака Зодиака11.10.2019 11:42
Любовь превыше всего в этом мире, но иногда приходится добиваться мужчин или искать способы их соблазнения. Но принадлежность к тому или иному знаку Зодиака потребует разного подхода к покорению ... подробнее →
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето11.10.2019 11:25
По словам синоптика Натальи Диденко, на уикэнд украинцы будут радоваться солнцу и теплу, сообщает СТРАНА.ua . "На выходных температура воздуха снова поднимется вверх и будет радовать всех теплом и ... подробнее →
Странное заявление президента Украины: "Я покупаю сыр за 58 гривен"11.10.2019 11:09
Во время пресс-конференции 10 октября украинский гарант рассказал о продуктах питания, которые он любит покупать в магазине. В Сети многие были удивлены, когда Зеленский среди прочего рассказал о ... подробнее →
У Рыб – благоприятный день для денежных операций: гороскоп на 11 октября11.10.2019 10:50
Гороскоп на 11 октября Гороскоп на 11 октября 2019 Овен Чистота в доме — вот для чего лучше всего подходит этот день. Стирайте, проведите генеральную уборку. Любые трудно выводимые пятна, ... подробнее →
«Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия11.10.2019 10:42
Один из членов НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети заявил, что подконтрольные главарям ОРДЛО металлургические предприятия «республики» «разваливаются ... подробнее →
Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту11.10.2019 10:36
Оккупированная Макеевка последний год живет в постоянной панике. Город регулярно сотрясают очень мощные таинственные землетрясения. Оккупанты не говорят, что является их причиной. Ситуация сложилась ... подробнее →
Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне11.10.2019 10:11
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" вновь убили одного защитника Украины во время того, как Главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский проводил пресс-марафон в Киеве. За ... подробнее →
Американские кардиологи изменили нормы артериального давления11.10.2019 10:00
Американские кардиологи приняли новые нормы артериального давления. По словам специалистов, в последних рекомендациях сделан упор на снижение порога АД для более раннего начала лечения и ... подробнее →
Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»11.10.2019 09:48
Сегодня утром, 11 октября, по данным Госпогранслужбы на украинских КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств: «Майорское» — 20/50; ... подробнее →
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