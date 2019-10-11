10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а ... подробнее →

Выступая в Ашхабаде на саммите Содружества независимых государств белорусский президент Александр Лукашенко призвал лидеров стран, которые входят в это объединение, оказать поддержку украинским ... подробнее →

Разработчик Вирджил Дюпра представил новую операционную систему Collapse OS. В отличие от большинства современных аналогов, она не может похвастаться дизайнерским интерфейсом — зато крайне ... подробнее →

Президент РФ Владимир Путин возложил вину на украинского коллегу Владимира Зеленского за срыв разведения сил под Петровским и Золотым. Он открыто заявил, что у лидера Украины якобы нет "политической ... подробнее →

Любовь превыше всего в этом мире, но иногда приходится добиваться мужчин или искать способы их соблазнения. Но принадлежность к тому или иному знаку Зодиака потребует разного подхода к покорению ... подробнее →

Одной из задач украинской власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги. Об этом 10 октября в ходе пресс-марафона заявил президент ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский заявил, что, отсутствие авиасообщения с Россией является невыгодным для Украины, однако, чтобы его восстановить, необходимо для начала достигнуть договоренностей с ... подробнее →

Скандальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая часто выступает на оккупированных Россией территориях Украины, высмеяли за анонс очередного «бесплатного» концерта. «Смотрю, ... подробнее →