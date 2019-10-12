Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко

12.10.2019 15:49

Игорь Михайленко заявил журналистам, что националисты не смогут вести боевые действия в районе населенного пункта Золотое, если оттуда отведут украинские войска. По словам лидера ... подробнее →

Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск

12.10.2019 15:32

Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета. «Согласно ст. 42 Закона Украины «О местном ... подробнее →

У Зеленского не выдержали. Сделано экстренное заявление

12.10.2019 15:08

Усилия Президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в «нормандском формате» имеют целью не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского ... подробнее →

Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков

12.10.2019 14:50

Среди членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode были граждане Украины, поиски которых до сих пор остаются безрезультатными. Уполномоченная Верховной ... подробнее →

В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий

12.10.2019 14:31

Вчера во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал электрослесарь. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Вчера, 11 октября 2019 года, ... подробнее →

В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль

12.10.2019 14:09

Сегодня во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича сожгли припаркованный возле дома легковой автомобиль. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 11 октября 2019 ... подробнее →

Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт

12.10.2019 13:52

Решение суда, признать ​национализацию ПриватБнака незаконной и вернуть его олигарху Игорю Коломойскому, приведет экономику Украины с настоящей катастрофе, а курс доллара гарантировано взлетит ... подробнее →

В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс

12.10.2019 13:12

В оккупированном Донецке уже 4-й год отсиживается "на подвале" российский наемник по кличке Пыжич. Ни Россию, ни сепаратистов его судьба не волнует. За это время не удалось собрать денег даже на ... подробнее →

В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»

12.10.2019 12:48

Во временно оккупированном Донецке в филармонии открыли магазин по продаже алкогольной продукции «Алкомаркет». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: На временно ... подробнее →

"Зеленского обвинят во всех грехах", - Гай поразил предсказанием по Донбассу, которое уже начало сбываться

12.10.2019 12:29

Власти Российской Федерации и лично Владимир Путин пытаются подло манипулировать Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и отведении войск в частности, что может привести ... подробнее →

Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот

12.10.2019 12:28

В сети обсуждают информацию о вероятном аресте в Москве главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. Соответствующий пост появился в Twitter паблика "Виктор Шишкин - наш ... подробнее →

За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?

12.10.2019 11:50

После долгого ожидания подходящего повода, противники Владимира Зеленского наконец-то взорвались оглушительными воплями про «зраду» и организованно выступили на тропу войны. По всей ... подробнее →

РФ опасно сменила тактику на Донбассе, приказав боевикам снизить число обстрелов ВСУ

12.10.2019 11:32

Пресс-служба Операции объединенных сил зафиксировала подозрительную активность со стороны российско-оккупационных войск на захваченном Донбассе, так как кураторы Кремля приказали боевикам резко ... подробнее →

Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака

12.10.2019 11:10

У каждого представителя есть плохие черты. Давайте узнаем, какие мужчины самые подлые по знаку Зодиака, пишет from-ua. Овен Баран, который делает все напролом. Самый упрямый и агрессивный человек. ... подробнее →

НВФ на Донбассе резко сократили число обстрелов

12.10.2019 10:56

За минувшие сутки члены НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. По данным штаба, противник использовал запрещенные Минском минометы ... подробнее →

В ОРДЛО пытаются ускорить "паспортизацию"

12.10.2019 10:34

Оккупанты продолжают принимать меры для ускорения так называемой "паспортизации" личного состава всех "силовых структур". Это касается тех сил, которые были сформированы на временно оккупированной ... подробнее →

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