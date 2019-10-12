Среди членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode были граждане Украины, поиски которых до сих пор остаются безрезультатными. Уполномоченная Верховной ... подробнее →

Усилия Президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в «нормандском формате» имеют целью не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского ... подробнее →

Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета. «Согласно ст. 42 Закона Украины «О местном ... подробнее →

Игорь Михайленко заявил журналистам, что националисты не смогут вести боевые действия в районе населенного пункта Золотое, если оттуда отведут украинские войска. По словам лидера ... подробнее →

В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль 12.10.2019 14:09 Сегодня во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича сожгли припаркованный возле дома легковой автомобиль. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 11 октября 2019 ... подробнее →