Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск12.10.2019 15:32
Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета. «Согласно ст. 42 Закона Украины «О местном ... подробнее →
У Зеленского не выдержали. Сделано экстренное заявление12.10.2019 15:08
Усилия Президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в «нормандском формате» имеют целью не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского ... подробнее →
Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков12.10.2019 14:50
Среди членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode были граждане Украины, поиски которых до сих пор остаются безрезультатными. Уполномоченная Верховной ... подробнее →
В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий12.10.2019 14:31
Вчера во временно оккупированном Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал электрослесарь. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Вчера, 11 октября 2019 года, ... подробнее →
В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль12.10.2019 14:09
Сегодня во временно оккупированном Донецке на проспекте Ильича сожгли припаркованный возле дома легковой автомобиль. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Сегодня, 11 октября 2019 ... подробнее →
Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт12.10.2019 13:52
Решение суда, признать национализацию ПриватБнака незаконной и вернуть его олигарху Игорю Коломойскому, приведет экономику Украины с настоящей катастрофе, а курс доллара гарантировано взлетит ... подробнее →
В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс12.10.2019 13:12
В оккупированном Донецке уже 4-й год отсиживается "на подвале" российский наемник по кличке Пыжич. Ни Россию, ни сепаратистов его судьба не волнует. За это время не удалось собрать денег даже на ... подробнее →
В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»12.10.2019 12:48
Во временно оккупированном Донецке в филармонии открыли магазин по продаже алкогольной продукции «Алкомаркет». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: На временно ... подробнее →
"Зеленского обвинят во всех грехах", - Гай поразил предсказанием по Донбассу, которое уже начало сбываться12.10.2019 12:29
Власти Российской Федерации и лично Владимир Путин пытаются подло манипулировать Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и отведении войск в частности, что может привести ... подробнее →
Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот12.10.2019 12:28
В сети обсуждают информацию о вероятном аресте в Москве главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. Соответствующий пост появился в Twitter паблика "Виктор Шишкин - наш ... подробнее →
За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?12.10.2019 11:50
После долгого ожидания подходящего повода, противники Владимира Зеленского наконец-то взорвались оглушительными воплями про «зраду» и организованно выступили на тропу войны. По всей ... подробнее →
РФ опасно сменила тактику на Донбассе, приказав боевикам снизить число обстрелов ВСУ12.10.2019 11:32
Пресс-служба Операции объединенных сил зафиксировала подозрительную активность со стороны российско-оккупационных войск на захваченном Донбассе, так как кураторы Кремля приказали боевикам резко ... подробнее →
Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака12.10.2019 11:10
У каждого представителя есть плохие черты. Давайте узнаем, какие мужчины самые подлые по знаку Зодиака, пишет from-ua. Овен Баран, который делает все напролом. Самый упрямый и агрессивный человек. ... подробнее →
НВФ на Донбассе резко сократили число обстрелов12.10.2019 10:56
За минувшие сутки члены НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. По данным штаба, противник использовал запрещенные Минском минометы ... подробнее →
В ОРДЛО пытаются ускорить "паспортизацию"12.10.2019 10:34
Оккупанты продолжают принимать меры для ускорения так называемой "паспортизации" личного состава всех "силовых структур". Это касается тех сил, которые были сформированы на временно оккупированной ... подробнее →
Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе12.10.2019 10:09
За прошедшие сутки, 11 октября, вооруженные боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов ... подробнее →
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- РФ опасно сменила тактику на Донбассе, приказав боевикам снизить число обстрелов ВСУ11:32
- НВФ на Донбассе резко сократили число обстрелов10:56
- В ОРДЛО пытаются ускорить "паспортизацию"10:34
- Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе10:09
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- Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков14:50
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
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