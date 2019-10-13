Президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля с Израилем достаточно хорошие отношения. Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает from-ua. ... подробнее →

Перепись населения, которая проходит в эти дни на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса, была инициирована Кремлем и преследует несколько целей. Своим мнением поделилась писательница ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский может допустить роковую ошибку, поскольку практически все украинцы не поддерживают его решения Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал украинский телеведущий Андрей ... подробнее →

Среди орехов, в которых самое низкое содержание полезных веществ, самым популярным является арахис, передает Хроника.инфо. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, у этого ... подробнее →

Для российского президента Владимира Путина его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским была бы выгодной, так как благодаря ей он мог бы решить важные для Кремля стратегические задачи. Как ... подробнее →

Уже скоро Украину ждет традиционный переход на зимнее время: в последнее воскресенье октября в нашей стране стрелки часов переведут на час назад. СМИ напоминают, что перевод часов состоится ровно ... подробнее →

Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях. В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает Хроника.инфо. Отмечается, что пик геомагнитных ... подробнее →

Украинская певица Гайтана в интервью журналистке Кате Осадчей в программе «Світське життя», рассказала о жизни рядом с президентом, пишет Рoliteka. Как оказалось артистка с супругом ... подробнее →

Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев 13.10.2019 18:38 В те годы Ванга знала, что к власти на Украине придут Петр Порошенко, Юли Тимошенко, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Об этом говорится в программе "Основано на реальных событиях" телеканала НТВ. О ... подробнее →

В Мариуполе опасный недострой полностью открыт для горожан 13.10.2019 18:14 В Мариуполе срубили деревья и убрали забор возле недостроенного здания в Приморском районе. Об этом MRPL.CITY сообщили читатели. По их словам, недострой находится на спуске, который ведет от аллеи ... подробнее →