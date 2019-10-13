Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»

13.10.2019 08:11

Член НВФ из так называемого «управления Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко выдал очередной фейк о том, что прибывшие в Золотое Луганской области бойцы батальона «Азов», ... подробнее →

Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе

13.10.2019 07:49

Боевики продолжают вести обстрелы на Донбассе. 12 октября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими ... подробнее →

Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом

13.10.2019 07:30

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, как и многие мировые журналисты, активно следит за политической жизнью Украины. На этот раз журналист рассказал о том, когда Украина планирует ... подробнее →

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