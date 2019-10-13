Член НВФ из так называемого «управления Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко выдал очередной фейк о том, что прибывшие в Золотое Луганской области бойцы батальона «Азов», ... подробнее →

13.10.2019 07:30

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, как и многие мировые журналисты, активно следит за политической жизнью Украины. На этот раз журналист рассказал о том, когда Украина планирует ... подробнее →