Назван самый вредный вид орехов

13.10.2019 22:37

Среди орехов, в которых самое низкое содержание полезных веществ, самым популярным является арахис, передает Хроника.инфо. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, у этого ... подробнее →

Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО

13.10.2019 22:10

Президент Владимир Зеленский может допустить роковую ошибку, поскольку практически все украинцы не поддерживают его решения Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал украинский телеведущий Андрей ... подробнее →

Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится

13.10.2019 21:50

Перепись населения, которая проходит в эти дни на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса, была инициирована Кремлем и преследует несколько целей. Своим мнением поделилась писательница ... подробнее →

Путин нашел еще одну страну, где "все по-русски говорят": и тут стало страшно всем

13.10.2019 21:23

Президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля с Израилем достаточно хорошие отношения. Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает from-ua. ... подробнее →

«Он следит»: Украинская певица стала соседкой Зеленского и рассказала все о президенте

13.10.2019 20:59

Украинская певица Гайтана в интервью журналистке Кате Осадчей в программе «Світське життя», рассказала о жизни рядом с президентом, пишет Рoliteka. Как оказалось артистка с супругом ... подробнее →

Нас ожидает череда магнитных бурь

13.10.2019 20:33

Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях. В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает Хроника.инфо. Отмечается, что пик геомагнитных ... подробнее →

Украина переходит на зимнее время: когда нужно переводить стрелки часов - дата

13.10.2019 20:02

Уже скоро Украину ждет традиционный переход на зимнее время: в последнее воскресенье октября в нашей стране стрелки часов переведут на час назад. СМИ напоминают, что перевод часов состоится ровно ... подробнее →

Кремль преследует несколько целей: эксперт пояснил, зачем Путин хочет встретиться с Зеленским

13.10.2019 19:37

Для российского президента Владимира Путина его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским была бы выгодной, так как благодаря ей он мог бы решить важные для Кремля стратегические задачи. Как ... подробнее →

В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто

13.10.2019 18:47

Такого абсурда никто на ныне оккупированных территориях Донбасса не мог представить в 2014 году, а в 2019-м эта нелепейшая и очень смешная ситуация стала жестокой реальностью. В "госучреждениях" и в ... подробнее →

Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев

13.10.2019 18:38

В те годы Ванга знала, что к власти на Украине придут Петр Порошенко, Юли Тимошенко, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Об этом говорится в программе "Основано на реальных событиях" телеканала НТВ. О ... подробнее →

В Мариуполе опасный недострой полностью открыт для горожан

13.10.2019 18:14

В Мариуполе срубили деревья и убрали забор возле недостроенного здания в Приморском районе. Об этом MRPL.CITY сообщили читатели. По их словам, недострой находится на спуске, который ведет от аллеи ... подробнее →

ОБСЄ побачила в ОРДЛО готовність до розведення, хоча обстріли почастішали

13.10.2019 17:50

Збройні формування ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах н.п. Петрівське і Золоте, проте заходи щодо відновлення процесу розведення не почалися Про це ... подробнее →

В «ДНР»: Ходаковский собрался «содрать компенсацию» с владельцев дорогих автомобилей

13.10.2019 17:30

Экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил о необходимости «сдирать компенсацию» с владельцев ... подробнее →

Сепаратист из Луганска Недовес заявился в Киев и угрожает украинцам

13.10.2019 17:14

Известный сепаратист, пособник оккупанта Андрей Недовес в соцсетях похвастался фото из Киева. Новость вызвала бурную реакцию у украинского общества. Коллаборанту советуют бежать быстрее в РФ. Фото ... подробнее →

Комаровский возмущен: Это диагноз. Главное, чтоб не заразили президента

13.10.2019 16:50

Главный педиатр Украины, телеведущий Евгений Комаровский в сети Facebook очень возмутился качеством современной украинской журналистки, передает from-ua. Работники масс-медиа перестали чувствовать ... подробнее →

И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее

13.10.2019 16:34

Огромное количество шарлатанов и обманщиков пытаются набить свои карманы на людях, находящихся под грузом разных проблем. Многие страдальцы приходят к различным экстрасенсам и провидцам ради того, ... подробнее →

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