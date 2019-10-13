Назван самый вредный вид орехов13.10.2019 22:37
Среди орехов, в которых самое низкое содержание полезных веществ, самым популярным является арахис, передает Хроника.инфо. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, у этого ... подробнее →
Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО13.10.2019 22:10
Президент Владимир Зеленский может допустить роковую ошибку, поскольку практически все украинцы не поддерживают его решения Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал украинский телеведущий Андрей ... подробнее →
Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится13.10.2019 21:50
Перепись населения, которая проходит в эти дни на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса, была инициирована Кремлем и преследует несколько целей. Своим мнением поделилась писательница ... подробнее →
Путин нашел еще одну страну, где "все по-русски говорят": и тут стало страшно всем13.10.2019 21:23
Президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля с Израилем достаточно хорошие отношения. Об этом он сообщил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает from-ua. ... подробнее →
«Он следит»: Украинская певица стала соседкой Зеленского и рассказала все о президенте13.10.2019 20:59
Украинская певица Гайтана в интервью журналистке Кате Осадчей в программе «Світське життя», рассказала о жизни рядом с президентом, пишет Рoliteka. Как оказалось артистка с супругом ... подробнее →
Нас ожидает череда магнитных бурь13.10.2019 20:33
Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях. В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает Хроника.инфо. Отмечается, что пик геомагнитных ... подробнее →
Украина переходит на зимнее время: когда нужно переводить стрелки часов - дата13.10.2019 20:02
Уже скоро Украину ждет традиционный переход на зимнее время: в последнее воскресенье октября в нашей стране стрелки часов переведут на час назад. СМИ напоминают, что перевод часов состоится ровно ... подробнее →
Кремль преследует несколько целей: эксперт пояснил, зачем Путин хочет встретиться с Зеленским13.10.2019 19:37
Для российского президента Владимира Путина его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским была бы выгодной, так как благодаря ей он мог бы решить важные для Кремля стратегические задачи. Как ... подробнее →
В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто13.10.2019 18:47
Такого абсурда никто на ныне оккупированных территориях Донбасса не мог представить в 2014 году, а в 2019-м эта нелепейшая и очень смешная ситуация стала жестокой реальностью. В "госучреждениях" и в ... подробнее →
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев13.10.2019 18:38
В те годы Ванга знала, что к власти на Украине придут Петр Порошенко, Юли Тимошенко, Виталий Кличко и Арсений Яценюк. Об этом говорится в программе "Основано на реальных событиях" телеканала НТВ. О ... подробнее →
В Мариуполе опасный недострой полностью открыт для горожан13.10.2019 18:14
В Мариуполе срубили деревья и убрали забор возле недостроенного здания в Приморском районе. Об этом MRPL.CITY сообщили читатели. По их словам, недострой находится на спуске, который ведет от аллеи ... подробнее →
ОБСЄ побачила в ОРДЛО готовність до розведення, хоча обстріли почастішали13.10.2019 17:50
Збройні формування ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах н.п. Петрівське і Золоте, проте заходи щодо відновлення процесу розведення не почалися Про це ... подробнее →
В «ДНР»: Ходаковский собрался «содрать компенсацию» с владельцев дорогих автомобилей13.10.2019 17:30
Экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил о необходимости «сдирать компенсацию» с владельцев ... подробнее →
Сепаратист из Луганска Недовес заявился в Киев и угрожает украинцам13.10.2019 17:14
Известный сепаратист, пособник оккупанта Андрей Недовес в соцсетях похвастался фото из Киева. Новость вызвала бурную реакцию у украинского общества. Коллаборанту советуют бежать быстрее в РФ. Фото ... подробнее →
Комаровский возмущен: Это диагноз. Главное, чтоб не заразили президента13.10.2019 16:50
Главный педиатр Украины, телеведущий Евгений Комаровский в сети Facebook очень возмутился качеством современной украинской журналистки, передает from-ua. Работники масс-медиа перестали чувствовать ... подробнее →
И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее13.10.2019 16:34
Огромное количество шарлатанов и обманщиков пытаются набить свои карманы на людях, находящихся под грузом разных проблем. Многие страдальцы приходят к различным экстрасенсам и провидцам ради того, ... подробнее →
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»13:00
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска12:40
- Подразделения НВФ сорвали разведение сил в Золотом12:21
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы12:02
- «Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ11:15
- Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе11:00
- Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки10:30
- Индексация доходов: кто из украинцев получит дополнительные деньги17:48
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- Рада анонсировала еще один выходной: что пообещали украинцам16:50
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!" 16:16
- В Украине продолжает расти уровень инфляции15:41
- Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $215:30
- Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери15:20
- Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода15:10
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее16:34
- Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке15:33
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится