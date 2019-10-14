ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру

14.10.2019 17:28

Украинцы, иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны, и лица, ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной защите, имеют право выбрать своего семейного ... подробнее →

В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»

14.10.2019 17:02

Выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе зависит от безопасности на Востоке украинского государства и установления мира. Как ... подробнее →

Рада анонсировала еще один выходной: что пообещали украинцам

14.10.2019 16:50

В украинский парламент внесли законопроект о переносе празднования Дня независимости Украины и предоставлении официального статуса красно-черному флагу. Данный проект закона был внесен внефракционным ... подробнее →

Украинцев предупредили о череде магнитных бурь

14.10.2019 16:30

Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях. В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает  Хроника.инфо  со ссылкой ... подробнее →

Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!"

14.10.2019 16:16

Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обратился с призывом к украинцам. Первый комполка "Азов" напоминает согражданам, какой ценой дались Украине 5 лет войны, и призывает всех выйти на марш против капитуляции. Андрей Билецкий привал граждан Украины выйти ... подробнее →

В Украине продолжает расти уровень инфляции

14.10.2019 15:41

В сентябре 2019 года уровень инфляции был на 7,5% выше, чем в аналогичный период в 2018 году. С августа цены выросли на 0,7%. С начала 2019 года цены повысились на 3,4%. В сентябре зафиксировано ... подробнее →

Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $2

14.10.2019 15:30

Умельцы из Китая придумали, как можно сделать из старого iPhone новый iPhone 11 Pro, сообщает NewOne . Для этого необходим любой iPhone модели 2018 года: iPhone X, iPhone XR, iPhone XS. А способ ... подробнее →

Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери

14.10.2019 15:20

Совет Еврсоюза продлил санкции против РФ из-за применения химического оружия в британском Солсбери в марте 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Известно, что данные санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза, ... подробнее →

Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода

14.10.2019 15:10

Тепло, которое в октябре пожаловало на украинские земли задержится еще на несколько дней. Синоптики рассказали о том, что иногда температура будет повышаться до немыслимых для осенней погоды +22, ... подробнее →

Эдди Хирн назвал следующего противника Усика

14.10.2019 15:00

Промоутер Эдди Хирн рассказал о дальнейших перспективах Александра Усика, выигравшего 12 октября свой первый бой в супертяжелом весе, сообщает NewsOne . "Он должен сразиться с победителем реванша ... подробнее →

7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе

14.10.2019 14:48

Алексей Резников назвал условия, без выполнения которых разведение войск на Донбассе не состоится. По словам представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, это недельное ... подробнее →

Каким будет 2020-й для каждого из нас по Восточному гороскопу

14.10.2019 14:31

Сразу скажем, что по восточному календарю новый год начнется не 1-го, а лишь 25-го января 2020 года, а его хозяйкой станет Белая Металлическая Крыса. Животное это быстрое, сообразительное, запасливое ... подробнее →

В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек

14.10.2019 14:15

На неподконтрольной Украине части Донецкой области отменяется курсирование электричек из-за низкого пассажиропотока. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы. Так, с 20 октября текущего ... подробнее →

Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи

14.10.2019 14:00

Мы любим сладости и жирную пищу не просто так. Мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном в виде глюкозы – и тут наши любимые печеньки, конфетки ... подробнее →

Тарифы на коммуналку не снизят: министр назвала причину

14.10.2019 13:40

Несмотря на заверения Зеленского о том, что он сделает все для снижения тарифов за коммунальные услуги для населения, ожидать этого не стоит. Более того, парламент намерен внедрить рыночные цены для ... подробнее →

С этими знаками Зодиака практически нереально найти общий язык

14.10.2019 13:20

Умение находить общий язык с людьми, дано увы не каждому знаку Зодиака. Астрологи назвали отдельных представителей, которым не присуще дружеское общение, их сложный характер мешает сделать общение ... подробнее →

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