В украинский парламент внесли законопроект о переносе празднования Дня независимости Украины и предоставлении официального статуса красно-черному флагу. Данный проект закона был внесен внефракционным ... подробнее →

Выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе зависит от безопасности на Востоке украинского государства и установления мира. Как ... подробнее →

Украинцы, иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны, и лица, ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной защите, имеют право выбрать своего семейного ... подробнее →

Согласно ЗУ №1282-XII "Про индексацию денежных доходов населения", в октябре в стране в очередной раз проведут пересчет зарплат. И украинцы будут получать на 214 гривен и 75 копеек больше. На ... подробнее →

Украинцев предупредили о череде магнитных бурь 14.10.2019 16:30 Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях. В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!" 14.10.2019 16:16 Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обратился с призывом к украинцам. Первый комполка "Азов" напоминает согражданам, какой ценой дались Украине 5 лет войны, и призывает всех выйти на марш против капитуляции. Андрей Билецкий привал граждан Украины выйти ... подробнее →