Индексация доходов: кто из украинцев получит дополнительные деньги14.10.2019 17:48
Согласно ЗУ №1282-XII "Про индексацию денежных доходов населения", в октябре в стране в очередной раз проведут пересчет зарплат. И украинцы будут получать на 214 гривен и 75 копеек больше. На ... подробнее →
ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру14.10.2019 17:28
Украинцы, иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны, и лица, ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной защите, имеют право выбрать своего семейного ... подробнее →
В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»14.10.2019 17:02
Выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе зависит от безопасности на Востоке украинского государства и установления мира. Как ... подробнее →
Рада анонсировала еще один выходной: что пообещали украинцам14.10.2019 16:50
В украинский парламент внесли законопроект о переносе празднования Дня независимости Украины и предоставлении официального статуса красно-черному флагу. Данный проект закона был внесен внефракционным ... подробнее →
Украинцев предупредили о череде магнитных бурь14.10.2019 16:30
Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях. В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!"14.10.2019 16:16
Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обратился с призывом к украинцам. Первый комполка "Азов" напоминает согражданам, какой ценой дались Украине 5 лет войны, и призывает всех выйти на марш против капитуляции. Андрей Билецкий привал граждан Украины выйти ... подробнее →
В Украине продолжает расти уровень инфляции14.10.2019 15:41
В сентябре 2019 года уровень инфляции был на 7,5% выше, чем в аналогичный период в 2018 году. С августа цены выросли на 0,7%. С начала 2019 года цены повысились на 3,4%. В сентябре зафиксировано ... подробнее →
Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $214.10.2019 15:30
Умельцы из Китая придумали, как можно сделать из старого iPhone новый iPhone 11 Pro, сообщает NewOne . Для этого необходим любой iPhone модели 2018 года: iPhone X, iPhone XR, iPhone XS. А способ ... подробнее →
Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери14.10.2019 15:20
Совет Еврсоюза продлил санкции против РФ из-за применения химического оружия в британском Солсбери в марте 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Известно, что данные санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза, ... подробнее →
Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода14.10.2019 15:10
Тепло, которое в октябре пожаловало на украинские земли задержится еще на несколько дней. Синоптики рассказали о том, что иногда температура будет повышаться до немыслимых для осенней погоды +22, ... подробнее →
Эдди Хирн назвал следующего противника Усика14.10.2019 15:00
Промоутер Эдди Хирн рассказал о дальнейших перспективах Александра Усика, выигравшего 12 октября свой первый бой в супертяжелом весе, сообщает NewsOne . "Он должен сразиться с победителем реванша ... подробнее →
7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14.10.2019 14:48
Алексей Резников назвал условия, без выполнения которых разведение войск на Донбассе не состоится. По словам представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, это недельное ... подробнее →
Каким будет 2020-й для каждого из нас по Восточному гороскопу14.10.2019 14:31
Сразу скажем, что по восточному календарю новый год начнется не 1-го, а лишь 25-го января 2020 года, а его хозяйкой станет Белая Металлическая Крыса. Животное это быстрое, сообразительное, запасливое ... подробнее →
В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14.10.2019 14:15
На неподконтрольной Украине части Донецкой области отменяется курсирование электричек из-за низкого пассажиропотока. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО ресурсы. Так, с 20 октября текущего ... подробнее →
Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14.10.2019 14:00
Мы любим сладости и жирную пищу не просто так. Мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном в виде глюкозы – и тут наши любимые печеньки, конфетки ... подробнее →
Тарифы на коммуналку не снизят: министр назвала причину14.10.2019 13:40
Несмотря на заверения Зеленского о том, что он сделает все для снижения тарифов за коммунальные услуги для населения, ожидать этого не стоит. Более того, парламент намерен внедрить рыночные цены для ... подробнее →
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»13:00
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска12:40
- Подразделения НВФ сорвали разведение сил в Золотом12:21
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы12:02
- «Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ11:15
- Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе11:00
- Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки10:30
- Индексация доходов: кто из украинцев получит дополнительные деньги17:48
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- Рада анонсировала еще один выходной: что пообещали украинцам16:50
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!" 16:16
- В Украине продолжает расти уровень инфляции15:41
- Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $215:30
- Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери15:20
- Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода15:10
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее16:34
- Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке15:33
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится