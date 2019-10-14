Согласованная Украиной «формула Штайнмайера», предусматривающая прекращение военного конфликта на Донбассе, не будет реализована в ближайшей перспективе. Как передает ... подробнее →

Пребывание так называемых «депутатов» на конференции в Стамбуле расценивается как игнорирование ее организаторами позиции ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, ПАЧЭС по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил Глава ... подробнее →

Теплая погода в Украине продержится ближайшую неделю. Во вторник, 15 октября, температура воздуха составит +17...+23 градуса. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. "На Покров ... подробнее →

Если уж так случилось, что перекусывать приходится ночью, врачи рекомендуют обратить внимание на такие продукты, как свекла, яйца, творог, сельдерей, печеные яблоки. Свекла . Она содержит ... подробнее →

Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки 14.10.2019 20:20 Встреча «Нормандской четверки» в Париже может состоятся в середине ноября, если стороны на востоке Украины смогут поддерживать режим прекращения огня. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайкосказал в Люксембурге во время выступления ... подробнее →