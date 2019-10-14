Выполнение так называемой «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе зависит от безопасности на Востоке украинского государства и установления мира. Как ... подробнее →

Украинцы, иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны, и лица, ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной защите, имеют право выбрать своего семейного ... подробнее →

Согласно ЗУ №1282-XII "Про индексацию денежных доходов населения", в октябре в стране в очередной раз проведут пересчет зарплат. И украинцы будут получать на 214 гривен и 75 копеек больше. На ... подробнее →

Глава Кабмина Алексей Гончарук прокомментировал свой недавний поход на вечеринку Veterans Strong PARTY, где выступала ультраправая группа «Сокира Перуна» Напомним, Гончарук и ряд других высокопоставленных личностей посетили 13 ... подробнее →

В сентябре 2019 года уровень инфляции был на 7,5% выше, чем в аналогичный период в 2018 году. С августа цены выросли на 0,7%. С начала 2019 года цены повысились на 3,4%. В сентябре зафиксировано ... подробнее →

Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обратился с призывом к украинцам. Первый комполка "Азов" напоминает согражданам, какой ценой дались Украине 5 лет войны, и призывает всех выйти на марш против капитуляции. Андрей Билецкий привал граждан Украины выйти ... подробнее →

Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях. В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

В украинский парламент внесли законопроект о переносе празднования Дня независимости Украины и предоставлении официального статуса красно-черному флагу. Данный проект закона был внесен внефракционным ... подробнее →

Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери 14.10.2019 15:20 Совет Еврсоюза продлил санкции против РФ из-за применения химического оружия в британском Солсбери в марте 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Известно, что данные санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза, ... подробнее →

Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода 14.10.2019 15:10 Тепло, которое в октябре пожаловало на украинские земли задержится еще на несколько дней. Синоптики рассказали о том, что иногда температура будет повышаться до немыслимых для осенней погоды +22, ... подробнее →