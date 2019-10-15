Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе15.10.2019 22:40
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над украинской границей. Об этом он сообщил в ... подробнее →
Медики поделились простыми способами нормализации давления15.10.2019 22:17
С проблемой повышенного артериального давления сталкивается треть населения, и это по самым скромным подсчетам. Эксперты назвали 6 способов натурального уменьшения показателей давления, то есть без ... подробнее →
Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью15.10.2019 21:51
Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао. По данным врачей, этот напиток обладает высоким содержанием витамина D и благотворно воздействует на иммунитет. Врачи рассказали, ... подробнее →
Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского15.10.2019 21:26
14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом на позиции украинских военных на Донбассе, что по всей видимости придало большую активность террористам "ДНР". Издание from-ua ... подробнее →
В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову15.10.2019 21:02
Во временно оккупированном Луганске неизвестные разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Алексею Беднову, больше известному, как «Бэтмен». Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
«Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ15.10.2019 20:29
Жители поселка Екатериновка, расположенного на линии разведения сил на Донбассе рассказали, как видели членов НВФ и российских военных, ждущих отхода украинский войск. Об этом сообщает ... подробнее →
Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка15.10.2019 19:58
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного н.п. Раевка и перегораживают дороги. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен15.10.2019 19:12
Сегодня стала известна печальная новость о том, что в подвалах так называемого «МГБ ДНР» якобы совершил суицид украинский военнослужащий, который числился в списках на обмен пленными. Как ... подробнее →
Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину15.10.2019 19:01
Президент России Владимир Путин принципиально не соглашался проводить обмен удерживаемыми лицами во время каденции пятого президента Украины Петра Порошенко в формате 35 на 35 по личным причинам. ... подробнее →
Описана диета для укрепления костей и суставов15.10.2019 18:28
По оценкам экспертов, около 20% населения всего мира страдает от заболеваний, связанных с износом опорно-двигательного аппарата (например, как артрита или остеопороза), поэтому всем нам, так или ... подробнее →
В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»15.10.2019 17:59
В зоне ООС на Донбассе члены НВФ проводят подготовку для проведения ротации на передовых позициях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает donpress . Так, члены НВФ ... подробнее →
Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»15.10.2019 17:38
Освобожденный из российского плена Павел Гриб пришел на акцию протеста под Офис президента Бывшего политзаключенного, освобожденного 7 сентября из России в рамках обмена пленными, заметили на акции ... подробнее →
В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы15.10.2019 17:18
Водитель легкового автомобиля Ford погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Так ... подробнее →
Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции15.10.2019 16:56
Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия сегодня встретится со следователями Службы безопасности Украины, чтобы передать всю информацию о фактах оплаты участия в митингах ... подробнее →
Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне15.10.2019 16:41
Сегодня, 15 октября, суд в Лондоне вынес решение в пользу государственного Приватбанка, и теперь иск против Коломойского и Боголюбова будет рассматривать Высокий суд Лондона. Об этом сообщил ... подробнее →
Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд15.10.2019 16:30
После лета 2019 года, названного самым жарким в истории наблюдений за погодой, прошлый месяц был официально признан максимально теплым сентябрем за 140 лет на Земле, сообщает портал Голос.Ua . ... подробнее →
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