Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе

15.10.2019 22:40

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над украинской границей. Об этом он сообщил в ... подробнее →

Медики поделились простыми способами нормализации давления

15.10.2019 22:17

С проблемой повышенного артериального давления сталкивается треть населения, и это по самым скромным подсчетам. Эксперты назвали 6 способов натурального уменьшения показателей давления, то есть без ... подробнее →

Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью

15.10.2019 21:51

Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао. По данным врачей, этот напиток обладает высоким содержанием витамина D и благотворно воздействует на иммунитет. Врачи рассказали, ... подробнее →

Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского

15.10.2019 21:26

14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом на позиции украинских военных на Донбассе, что по всей видимости придало большую активность террористам "ДНР". Издание from-ua ... подробнее →

В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову

15.10.2019 21:02

Во временно оккупированном Луганске неизвестные разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Алексею Беднову, больше известному, как «Бэтмен». Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

«Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ

15.10.2019 20:29

Жители поселка Екатериновка, расположенного на линии разведения сил на Донбассе рассказали, как видели членов НВФ и российских военных, ждущих отхода украинский войск. Об этом сообщает ... подробнее →

Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка

15.10.2019 19:58

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного н.п. Раевка и перегораживают дороги. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →

На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен

15.10.2019 19:12

Сегодня стала известна печальная новость о том, что в подвалах так называемого «МГБ ДНР» якобы совершил суицид украинский военнослужащий, который числился в списках на обмен пленными. Как ... подробнее →

Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину

15.10.2019 19:01

Президент России Владимир Путин принципиально не соглашался проводить обмен удерживаемыми лицами во время каденции пятого президента Украины Петра Порошенко в формате 35 на 35 по личным причинам. ... подробнее →

Описана диета для укрепления костей и суставов

15.10.2019 18:28

По оценкам экспертов, около 20% населения всего мира страдает от заболеваний, связанных с износом опорно-двигательного аппарата (например, как артрита или остеопороза), поэтому всем нам, так или ... подробнее →

В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»

15.10.2019 17:59

В зоне ООС на Донбассе члены НВФ проводят подготовку для проведения ротации на передовых позициях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает donpress . Так, члены НВФ ... подробнее →

Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»

15.10.2019 17:38

Освобожденный из российского плена Павел Гриб пришел на акцию протеста под Офис президента Бывшего политзаключенного, освобожденного 7 сентября из России в рамках обмена пленными, заметили на акции ... подробнее →

В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы

15.10.2019 17:18

Водитель легкового автомобиля Ford погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольном Украине Шахтерске Донецкой области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Так ... подробнее →

Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции

15.10.2019 16:56

Председатель фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия сегодня встретится со следователями Службы безопасности Украины, чтобы передать всю информацию о фактах оплаты участия в митингах ... подробнее →

Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне

15.10.2019 16:41

Сегодня, 15 октября, суд в Лондоне вынес решение в пользу государственного Приватбанка, и теперь иск против Коломойского и Боголюбова будет рассматривать Высокий суд Лондона. Об этом сообщил ... подробнее →

Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд

15.10.2019 16:30

После лета 2019 года, названного самым жарким в истории наблюдений за погодой, прошлый месяц был официально признан максимально теплым сентябрем за 140 лет на Земле, сообщает портал Голос.Ua . ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 45 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх