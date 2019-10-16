Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии16.10.2019 14:00
Сегодня в Риге прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвийской Республики Егилса Левитса . Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. ... подробнее →
О главном: 6 месседжей из пресс-марафона президента Зеленского16.10.2019 13:48
Президент Владимир Зеленский устроил беспрецедентный в истории Украины пресс-марафон. В течение 14 часов он отвечал на многочисленные вопросы журналистов со всей страны – о тарифах, ... подробнее →
Тревога в Харькове: в городе гудят сирены, у людей паника16.10.2019 13:35
В Харькове утром 16 октября в 7:52 резко завыли сирены. Власти города объяснили, что электросирены сработали планово — проводится техническая экспертиза, проверяется работоспособность ... подробнее →
В октябре «Нафтогаз» снизит на 4,9% цену на газ для населения16.10.2019 13:20
Компания НАК «Нафтогаз Украины» снизит на 4,9% стоимость природного газа для населения. Как передает replyua.net , с соответствующим заявлением выступили в пресс-службе ... подробнее →
В «Слуге народа» решили всем украинцам поднять зарплаты16.10.2019 13:00
Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский зарегистрировал законопроект об отмене военного сбора. Ранее с такой же инициативой выступал и глава Офиса президента Андрей Богдан. Если ... подробнее →
Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей16.10.2019 12:46
Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что данный нумерологический расчет предсказывает наиболее вероятное число детей. Но конечно, в итоге решение принимают родители. Нумерология, как и, к ... подробнее →
Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой16.10.2019 12:30
Сегодня из сообщения пресс-центра Операции объединенных сил стало известно, что за минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований двадцать шесть раз обстреляли позиции Вооруженных ... подробнее →
Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»16.10.2019 12:20
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что главарь НВФ батальон «Спарта» Арсен Павлов, более известный, как «Моторола» «навсегда останется в памяти ... подробнее →
Украина загнала РФ в ловушку по Донбассу: детали сокрушительного удара16.10.2019 12:05
В окружении президента РФ Владимира Путина истерика после того, как Украина выдвинула ряд серьезных требований по Донбассу Об этом передает Politeka . Как известно, на ... подробнее →
Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств16.10.2019 11:50
Осенью проблемы с давлением зачастую обостряются, потому специалисты настоятельно рекомендуют контролировать свой вес и сбалансировано питаться. Люди с лишним весом чаще других сталкиваются с ... подробнее →
«Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки16.10.2019 11:37
В социальных сетях жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о мощных боях, начавшихся около 07:00 в северной и западной частях города. По словам пользователей, тяжелые исходящие ... подробнее →
Боевики на Донбассе проводят перепись населения – СММ ОБСЕ16.10.2019 11:21
Эксперты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факт проведения переписи населения на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Как передает replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →
Оккупанты расстреляли ВСУ из минометов: катастрофические потери, детали трагедии в ООС16.10.2019 11:08
ВСУ понесли катастрофические потери из-за обстрелов со стороны кремлевских террористов «Л/ДНР» Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центр штаба ООС. По ... подробнее →
Xiaomi представила линейку бюджетных холодильников16.10.2019 11:00
Xiaomi показала четыре бюджетных холодильника Miija, которые будут продаваться по цене от 140 долларов, сообщает агентство "Українські Новини" . За эту цену предлагается базовая модель. Она ... подробнее →
Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя"16.10.2019 10:39
Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко удовлетворена тем, как украинская сторона расставила акценты на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, состоявшемся в Минске 15 октября. Нынешняя власть стала прислушиваться к ... подробнее →
Олег Скрипка выступит в Днепре с рок-группой роботов16.10.2019 10:30
Олег Скрипка, лидер группы "Вопли Видоплясова" примет участие в главном инженерном шоу страны. Исполнитель откроет фестиваль Interpipe TechFest вместе с единственным в мире коллективом ... подробнее →
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