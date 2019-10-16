Зеленский начал официальную встречу с президентом Латвии

16.10.2019 14:00

Сегодня в Риге прошла  официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвийской Республики Егилса Левитса . Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. ... подробнее →

О главном: 6 месседжей из пресс-марафона президента Зеленского

16.10.2019 13:48

Президент Владимир Зеленский устроил беспрецедентный в истории Украины пресс-марафон. В течение 14 часов он отвечал на многочисленные вопросы журналистов со всей страны – о тарифах, ... подробнее →

Тревога в Харькове: в городе гудят сирены, у людей паника

16.10.2019 13:35

В Харькове утром 16 октября в 7:52 резко завыли сирены. Власти города объяснили, что электросирены сработали планово — проводится техническая экспертиза, проверяется работоспособность ... подробнее →

В октябре «Нафтогаз» снизит на 4,9% цену на газ для населения

16.10.2019 13:20

Компания НАК «Нафтогаз Украины» снизит на 4,9% стоимость природного газа для населения. Как передает  replyua.net , с соответствующим заявлением выступили в пресс-службе ... подробнее →

В «Слуге народа» решили всем украинцам поднять зарплаты

16.10.2019 13:00

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский зарегистрировал законопроект об отмене военного сбора. Ранее с такой же инициативой выступал и глава Офиса президента Андрей Богдан. Если ... подробнее →

Нумерологи рассказали, как по дате рождения вычислить, сколько будет детей

16.10.2019 12:46

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что данный нумерологический расчет предсказывает наиболее вероятное число детей. Но конечно, в итоге решение принимают родители. Нумерология, как и, к ... подробнее →

Боевики развязали полномасштабную войну: ВСУ потеряли семь человек на передовой

16.10.2019 12:30

Сегодня из сообщения пресс-центра Операции объединенных сил стало известно, что за минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований двадцать шесть раз обстреляли позиции Вооруженных ... подробнее →

Пушилин назвал убитого «Моторолу» «русским секретным оружием»

16.10.2019 12:20

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что главарь НВФ батальон «Спарта» Арсен Павлов, более известный, как «Моторола» «навсегда останется в памяти ... подробнее →

Украина загнала РФ в ловушку по Донбассу: детали сокрушительного удара

16.10.2019 12:05

В окружении президента РФ  Владимира Путина  истерика после того, как Украина выдвинула ряд серьезных требований по Донбассу Об этом передает  Politeka . Как известно, на ... подробнее →

Врачи посоветовали, как нормализовать давление без лекарств

16.10.2019 11:50

Осенью проблемы с давлением зачастую обостряются, потому специалисты настоятельно рекомендуют контролировать свой вес и сбалансировано питаться. Люди с лишним весом чаще других сталкиваются с ... подробнее →

«Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки

16.10.2019 11:37

В социальных сетях жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о мощных боях, начавшихся около 07:00 в северной и западной частях города. По словам пользователей, тяжелые исходящие ... подробнее →

Боевики на Донбассе проводят перепись населения – СММ ОБСЕ

16.10.2019 11:21

Эксперты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факт проведения переписи населения на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Как передает  replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →

Оккупанты расстреляли ВСУ из минометов: катастрофические потери, детали трагедии в ООС

16.10.2019 11:08

ВСУ  понесли катастрофические потери из-за обстрелов со стороны кремлевских террористов «Л/ДНР» Об этом говорится в утреннем сообщении  пресс-центр  штаба ООС. По ... подробнее →

Xiaomi представила линейку бюджетных холодильников

16.10.2019 11:00

Xiaomi показала четыре бюджетных холодильника Miija, которые будут продаваться по цене от 140 долларов, сообщает агентство "Українські Новини" . За эту цену предлагается базовая модель. Она ... подробнее →

Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя"

16.10.2019 10:39

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко удовлетворена тем, как украинская сторона расставила акценты на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, состоявшемся в Минске 15 октября. Нынешняя власть стала прислушиваться к ... подробнее →

Олег Скрипка выступит в Днепре с рок-группой роботов

16.10.2019 10:30

Олег Скрипка, лидер группы "Вопли Видоплясова" примет участие в главном инженерном шоу страны. Исполнитель откроет фестиваль Interpipe TechFest вместе с единственным в мире коллективом ... подробнее →

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