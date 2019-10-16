Компания НАК «Нафтогаз Украины» снизит на 4,9% стоимость природного газа для населения. Как передает replyua.net , с соответствующим заявлением выступили в пресс-службе ... подробнее →

В Харькове утром 16 октября в 7:52 резко завыли сирены. Власти города объяснили, что электросирены сработали планово — проводится техническая экспертиза, проверяется работоспособность ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский устроил беспрецедентный в истории Украины пресс-марафон. В течение 14 часов он отвечал на многочисленные вопросы журналистов со всей страны – о тарифах, ... подробнее →

Сегодня в Риге прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвийской Республики Егилса Левитса . Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. ... подробнее →

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что главарь НВФ батальон «Спарта» Арсен Павлов, более известный, как «Моторола» «навсегда останется в памяти ... подробнее →

Сегодня из сообщения пресс-центра Операции объединенных сил стало известно, что за минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований двадцать шесть раз обстреляли позиции Вооруженных ... подробнее →

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что данный нумерологический расчет предсказывает наиболее вероятное число детей. Но конечно, в итоге решение принимают родители. Нумерология, как и, к ... подробнее →

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский зарегистрировал законопроект об отмене военного сбора. Ранее с такой же инициативой выступал и глава Офиса президента Андрей Богдан. Если ... подробнее →