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Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны 16.10.2019 21:48 Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что выход временно оккупированных территорий Донбасса из ... подробнее →